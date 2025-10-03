Complexul Arheologic Porolissum, pus în valoare printr-un amplu program al Consiliului Județean Sălaj

Consiliul Județean Sălaj a găzduit ieri ședința Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a subliniat rolul esențial al fondurilor europene în dezvoltarea județului și în crearea de oportunități reale pentru comunități. Totodată, a prezentat Comitetului și reprezentanților Comisiei Europene principalele proiecte ale județului. Printre acestea, un loc central l-a ocupat proiectul de punere în valoare a Complexului Arheologic Porolissum, o investiție de importanță majoră nu doar pentru Sălaj, ci și pentru întreaga regiune și pentru România. „Astăzi, județul Sălaj a avut bucuria de a găzdui un eveniment cu adevărat important pentru viitorul regiunii noastre: ședința Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Membrii acestui comitet au un rol esențial – ei aprobă apelurile de proiecte prin care se vor face noi investiții în județele din regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Investiții care înseamnă drumuri mai bune, școli moderne, spitale mai bine dotate, sprijin pentru economie și, cel mai important, șanse reale pentru o viață mai bună. Le mulțumim tuturor celor prezenți pentru că au ales Sălajul ca gazdă a acestei întâlniri! Am încredere că deciziile luate astăzi vor aduce dezvoltare, echilibru și oportunități pentru toți locuitorii regiunii noastre!”, a transmis Dinu Iancu-Sălăjanu.

Share Whatsapp Email