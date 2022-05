Noi cu cine votăm?

Daniel Mureşan

La cum se comportă scena politică românească, e clar că a început campania electorală. De fapt, la noi e o perpetuă campanie electorală, plină de minciuni, exagerări și postaci plătiți. Acum vreo 32 de ani credeam că am intrat pe un drum sănătos, irevocabil, cel al democrației reale, a performanței, bunăstării și civilizației. Cuvinte mari ce, pe măsură ce anii treceau, am realizat că sunt doar vise, realitatea fiind o țară cu servicii publice precare, sub standardele unei civilizații moderne. Avem o economie neperformantă, noroc cu multinaționalele ce ridică PIB-ul (ce ne mai place să le hulim…). Dar cu cine să voteze românul? Căci aproape toate partidele importante sunt la putere. Dreapta e stânga, stânga e dreapta și toți se află la centru.

Probabil vom avea din nou candidați ce nu candidează, ei vin să ocupe, cu girul partidului ce e în tot și toate, un loc bine plătit la stat. Iar ne vor vorbi candidații de cât de bine intenționați sunt, de ce fonduri europene vor accesa, ce infrastructură miraculoasă vor produce. Doar că nu știu dacă îi vor mai crede alegătorii. Toți și-au dat mâna la guvernare, iar românul o duce rău. Sau vor fi în prim-plan găleata și kilul de zahăr? Mascate, bineînțeles!

Ce să le mai spună candidații alegătorilor? Să voteaze PSD, ce se va alia cu PNL? Sau viceversa. La UDMR e mai simplu. Ei se aliază cu oricine. Statisticile spun că aproape jumătate din efectivul parlamentar și-a schimbat culoarea politică cel puțin o dată. E clar că va fi un vot exercitat în dorul lelii, neștiind în final pentru cine ai votat. Oricum, pentru oricine votezi, rezultatul e același: dezastruos! Iar asta se întâmplă de peste 30 de ani!

Îmi veți spune că dacă nu votezi, nu contezi. Dar dacă votezi, ce se întâmplă? Votezi ca să te afli în treabă. În final toți politicienii se aliază în ale hoției. Deci, legitimezi hoția! Dacă ești un bun cetățean și îți plătești taxele și impozitele, ești îndreptățit să ai o părere. Dacă votezi, e probabil să se șteargă politicienii la fund cu votul tău. De fapt, nu mai există democrație, adică puterea poporului. Orice votezi, finalul e același.