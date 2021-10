Magazin Sălăjean a ajuns la numărul 6.000. Mergem mai departe!

Redacţia

Cotidianul Magazin Sălăjean, liderul presei sălăjene, a ajuns astăzi la numărul 6.000. O sursă importantă de ştiri de interes local şi judeţean, cotidianul informează în paginile sale, cele tipărite încă pe hârtie şi cele on-line, despre tot ceea ce se petrece în întregul judeţ. Este încă cotidianul care ţine pasul cu actualitatea şi graţie colectivului redacţional, mic de altfel, adaptat vremurile actuale, încearcă pe cât posibil să ofere cititorilor informaţii de calitate. De-a lungul celor 6.000 de apariţii, cotidianul, respectiv colectivul redacţional, a atras felicitări, cuvinte frumoase cu privire la întreaga muncă depusă, dar şi critici. Da, critici! Uneori aspre şi pătrunzătoare, dar întodeauna au fost şi vor fi luate drept constructive. 6.000 de apariţii nu e puţin, nici foarte mult, dar atunci când pui suflet în ceea ce faci e imposibil să nu reuşeşti, indiferent de situaţie. Secretul miilor de apariţii stă în multă muncă, seriozitate, autocenzură, abnegaţie, verticalitate şi ambiţia de autodepăşire. Asta i-a păstrat pe cititori fideli şi lângă noi. Am crescut cu ei şi ne propunem să continuăm acest drum, care se dovedeşte a fi unul bun. Nu a fost uşor şi nici în continuare nu va fi uşor să putem merge mai departe. Jurnaliştii care şi-au făcut corect treaba, în ciuda multor păreri, nu sunt şi nici nu au fost privilegiaţi. Deşi şi-a luat examenul de maturitate, cotidianul, prin oamenii săi puţini, caută în continuare să se autodepăşească şi să nu lase loc stării de suficienţă, convinşi fiind că un standard gazetăresc ridicat nu este validat doar de identitatea cotidianului, ci şi de conţinutul materialelor publicate în el. De-a lungul celor 6.000 de apariţii am încercat şi sperăm că am reuşit să fim o reflecţie a respectului faţă de adevăr, să facem diferenţa între spaţiul public şi cel privat şi mai mult decât atât să respectăm suveranitatea personală. Mândria cotidianului Magazin Sălăjean constă în faptul că, în timp, şi-a câştigat dreptul de a cere recunoaşterea realităţii. Cele 6.000 de apariţii sunt dovada clară că Magazin Sălăjean reprezintă un element de identitate al judeţului Sălaj, a municipiului Zalău şi al zonei. La ceas aniversar, adresăm cititorilor noştri toate urările de bine. Dacă am reuşit, dumneavoastră cititorii, ne sunteţi liberul arbitru!