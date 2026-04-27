Daniel Mureşan

După mai bine de trei decenii de democrație, avem parte de birocrație, hoții și farisei. Toate nasc corupția, care e parte din viața noastră.

M-am săturat de răspunsurile la reclamațiile ce le fac, un fel de se rezolvă, da’ nu se poate.

M-am săturat să citesc sute de pagini de legi care se schimbă de la o lună la alta, iar în paralel instituțiile statului încalcă aceste legi cu nonșalanță.

M-am săturat de reduceri care se fac doar pe hârtie. În fapt, bugetarii sunt toată ziua pe la piață.

M-am săturat să mi se ceară ștampila pe documente, deși guvernul a eliminat-o de câțiva ani.

M-am săturat să văd remorci de politicieni penali la episcop. De fapt, ei cred că se roagă să nu se afle de hoțiile lor.

M-am săturat să votez politicieni ce cred că vor schimba țara. Toți sunt la fel.

M-am săturat să plătesc zeci de taxe și impozite care nu îmi oferă nimic în schimb. De fapt, din taxele mele se îmbogățesc politicienii.

M-am săturat de politicieni care au citit doar cartea de telefon și nu dau doi bani pe cultură.

M-am săturat de o țară coruptă până în măduva oaselor.

M-am săturat!

