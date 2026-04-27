M-am săturat

Magazin Salajean

Daniel Mureşan
După mai bine de trei decenii de democrație, avem parte de birocrație, hoții și farisei. Toate nasc corupția, care e parte din viața noastră.
M-am săturat de răspunsurile la reclamațiile ce le fac, un fel de se rezolvă, da’ nu se poate.
M-am săturat să citesc sute de pagini de legi care se schimbă de la o lună la alta, iar în paralel instituțiile statului încalcă aceste legi cu nonșalanță.
M-am săturat de reduceri care se fac doar pe hârtie. În fapt, bugetarii sunt toată ziua pe la piață.
M-am săturat să mi se ceară ștampila pe documente, deși guvernul a eliminat-o de câțiva ani.
M-am săturat să văd remorci de politicieni penali la episcop. De fapt, ei cred că se roagă să nu se afle de hoțiile lor.
M-am săturat să votez politicieni ce cred că vor schimba țara. Toți sunt la fel.
M-am săturat să plătesc zeci de taxe și impozite care nu îmi oferă nimic în schimb. De fapt, din taxele mele se îmbogățesc politicienii.
M-am săturat de politicieni care au citit doar cartea de telefon și nu dau doi bani pe cultură.
M-am săturat de o țară coruptă până în măduva oaselor.
M-am săturat!

4 Thoughts to “M-am săturat”

  1. Tăunul
    27 aprilie 2026 at 08:16

    Încă nu e tot, bolovanul monosprânceană vrea să vândă companiile de stat profitabile . Să vină alții să ia profitul, nu bugetul de stat !

    1. Anonim
      27 aprilie 2026 at 08:34

      Taunule, aberezi ca de obicei. Se vede ca nu ai auzit de listare la bursa.

  2. Anonim
    27 aprilie 2026 at 10:44

    LA BURSA ERAU LISTATE DEJA ,ACUM DORESC VANZAREA LOR.

  3. Anonim
    27 aprilie 2026 at 11:28

    Ce a fost până acuma a fost parfum, ca să zic așa. Dar lasă că vine PSDAUR la putere și dau de toți pereții cu România! Nu de alta, ci ca să împlinească agenda Rusiei.

