Fiț Dumitru-Rafael, pe locul secund la Olimpiada Națională de Religie

În perioada 21-24 aprilie s-a desfășurat la Tulcea FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE PENTRU SEMINARII ȘI LICEE TEOLOGICE, pentru clasele IX-XII.
La competiție, județul Sălaj a participat cu un lot alcătuit din patru elevi de la Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău:
Clasa a IX-a : FIȚ DUMITRU-RAFAEL, profesor coordonator pr. Butaș Raul-Falviu;
Clasa a X-a : LAZĂR VICTOR-IOAN, profesor coordonator pr. Butaș Raul-Flaviu;
Clasa a XI-a: BRÎNDUȘAN DENIS-FLORIAN, profesor coordonator pr. dir. Ciurbe Călin-Radu;
Clasa a XII-a: SZAS ERIK, profesor coordonator pr. Brisc Petru.
În cadrul competiției, elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate:
Premiul II : elevul FIȚ DUMITRU-RAFAEL , prof. coordonator pr. Butaș Raul-Flaviu;
PREMIU SPECIAL, elevul SZAS ERIK, profesor coordonator pr. Brisc Petru;
PREMIU SPECIAL, elevul LAZĂR VICTOR-IOAN, profesor coordonator pr. Butaș Raul-Flaviu.
Lotul olimpic a fost însoțit de pr. Butaș Raul-Flaviu, profesor la Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău.