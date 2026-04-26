Câștigătorii concursului județean de recitare din poezia românească

În Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a avut loc sâmbătă, 25 aprilie 2026, a XII-a ediție a Concursului județean de recitare din poezia românească, un eveniment organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în cadrul celei de-a 24-a ediții a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry”. Toți concurenții (30) au primit diplome de participare și publicații ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Juriul, format din prof. Marcel Lucaciu (președinte), prof. Ion Pițoiu-Dragomir și Ancuța Mărieș, a decis acordarea următoarelor premii, mențiuni și premii speciale:

Secțiunea școli gimnaziale

Premiul I – Gui Iulia-Petra, Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei;

Premiul al II-lea – Mărcuș Anamaria, Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău;

Premiul al III-lea – Gal Ioana-Maria, Școala Gimnazială nr. 1 Pericei;

Mențiuni – Barta Irisz-Kitty, Liceul cu program sportiv „Avram Iancu” Zalău; Csordaș Veronica-Maria, Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei; Perneș Giulia-Ariana, Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvania.

Premii speciale: Balogh Alexandra, Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău; Borbely Anna, Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău; Debre David-Balasz, Școala Gimnazială nr. 1 Pericei; Benk Hunor-Bence, Școala Gimnazială nr. 1 Pericei.

Secțiune licee

Premiul I – Panc Larisa-Persida, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău;

Premiul al II-lea – Iancu Daria-Cristina, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău;

Premiul al III-lea – Mureșan Carina-Ioana, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău;

Mențiune – Gaga Ilieș Adelina-Nadina, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău.

M. S.