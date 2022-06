Câți ani au trecut de la Revoluție? Știe cineva? E clar că au trecut mai bine de 30, nu? Cum s-a dezvoltat județul nostru drag și scump în cei 30 de ani? Ce schimbări majore, ce drumuri noi avem, câte autostrăzi trec prin Sălaj, câte șosele de centură avem, câte școli noi s-au construit, câte teatre avem, câte cinematografe funcționează în acest minunat județ pe care îl laud de atâția și atâția ani la radio? Nu, cred că am exagerat cu lauda asta, prea mult l-am lăudat, dar îmi asum. Am citit niște articole publicate în presa vremii, în presa de dinainte de 1980. Clădiri în care funcționează și acum unele instituții sălăjene au fost construite într-un an, în cel mult doi. Sunt sigur că unii dintre voi știți în cât timp au fost construite. Ce se întâmplă acum? Păi noi nu suntem în stare să le renovăm , să le văruim în doi ani. Ne scăldăm în documentații tehnice, în oferte, în proiecte, în modificări, în contestații, în licitații anulate, în firme care se trag pe fund și în politicieni care se fac că plouă și așteaptă ca alții să facă, să spună, să intervină. M-am săturat de astfel de oameni care nu vor să-și asume nimic sau care fac lucruri doar de dragul alianțelor politice. În urmă cu doi sau trei ani, grupări diferite de politicieni locali aproape că se scuipau, iar acum văd cum se țucă pe obraz, își dau mâna și rânjesc. Stați liniștiți, nu mai durează mult. N-am încredere în căsătoriile din interes. Iertați-mă, exagerez, așa sunt eu. De fapt, Sălajul e un județ modern, frumos, curat, foarte bine dezvoltat, avem de toate, avem de toate pentru toți, dar nu le văd eu, sunt un orb.

