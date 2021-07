Lupte pentru putere. Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Ion M. Ioniță: „Dar ţinta lui Ludovic Orban s-a dus în altă parte, către USR Plus, acolo unde, într-adevăr, se poate vorbi de progresism. Cu alte cuvinte, preşedintele PNL anunţă că adversarul este USR Plus şi că, dacă ar rămâne la conducerea PNL, ar lua măsuri în acest sens. Abia aici, Ludovic Orban aduce ceva diferit în lupta cu Florin Cîţu şi anume perspectiva dragă multor liberali conservatori de se descotorosi de USL Plus. O descotorosire care are la bază, de fapt, alte motivaţii decât cele legate de jurământul pe Biblie sau nu al colegilor de guvernare” (adevarul.ro). S-au întors pe toate fețele zicerile recente ale președintelui PNL. Ce l-o fi apucat, totuși? CTP: „Prefer să-mi însușesc categorisirea dlui Orban: sunt un român nenăscut în București – poate la Kuala Lumpur. Dar ce face liberalul ortodox absolut Orban cu cei de pe aici care, ca și mine, nu sunt religioși? Cum poate să practice o asemenea discriminare anticonstituțională, antidemocratică, strigătoare la cer? Să nu știe străurmașul Brătienilor că libertatea religioasă înseamnă atât să fii liber să crezi și să practici o religie, cât și să fii liber să nu crezi? Explicația ar putea fi foarte simplă: dl Ludovic Orban candidează la șefia AUR, nu a PNL” (republica.ro). Evident, Orban nu candidează la șefia AUR. Să nu mai fie PNL partidul liberal de altădată? Cristian Pîrvulescu: „PNL a devenit un partid ultraconservator. Singurul lucru liberal care a mai rămas din acest partid este denumirea” (adevarul.ro). Chiar un partid „ultraconservator” după câteva declarații de campanie electorală internă? De fapt, mai contează cu adevărat „orientarea ideologică” la partidele românești de astăzi? Și mai ales după ce ajung la putere? Se va rupe PNL după congresul din toamnă? Până ce vom afla răspunsurile și la aceste întrebări, putem sta liniștiți: „Copreşedinţii USR PLUS, despre declaraţiile liderilor liberali la adresa coaliţiei – Cioloş: Astea sunt discuţii normale, fireşti. Coaliţia cum să nu funcţioneze? / Barna: Să nu confundăm mesajele de campanie electorală internă cu funcţionarea coaliţiei” (news.ro). Ar fi culmea, nu-i așa?…

Share Tweet Share