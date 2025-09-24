La Mirșid, măsuri pentru o comună mai curată

Și comuna Mirșid s-a alăturat campaniei naționale ,,Let’s Do It, România!”, demonstrând că atunci când există implicare, voință și solidaritate, se pot face lucruri frumoase. „Le mulțumim tuturor celor care au participat și au înțeles cât de important este să trăim într-un mediu curat și sănătos”, a declarat primarul comunei Mirșid, Călin Bereschi, prezent la acțiunea de strângere a gunoaielor împreună cu viceprimarul Ovidiu Bodea. Au mai fost implicați în campania locală și Asociația „Iubește și Prețuiește”, ,,Școala Generală Mirșid”, ,,Centrul de zi Mirșid” și ,,Biblioteca Mirșid”. „Dorința noastră este ca la următoarea campanie să nu mai avem nimic de adunat. Vom fi mult mai vigilenți. Conducerea comunei va colabora mai strâns cu Garda de Mediu și cu alte instituții abilitate, pentru a preveni aceste situații care ne afectează imaginea și confortul”, a adăugat primarul. Zeci de saci cu gunoaie au strâns participanții la campania derulată zilele trecute.

