La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Lupoii din Lupoaia – monografie”

În colecția „Monografii” a Editurii „Caiete Silvane”, a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Primăriei și Consiliului Local al Comunei Creaca, cartea „Lupoii din Lupoaia – monografie”, scrisă de profesorii Claudiu Gadiel Zaharie, Traian Ience și Marta Suciu.

„Satul Lupoaia, așezat în inima unei regiuni cu tradiții adânc înrădăcinate, poartă în numele său o tainică legătură cu trecutul străvechi al acestor meleaguri. Istoria satului se întinde mult dincolo de vremea conturării granițelor administrative actuale, învăluindu-se într-o aură legendară, ce pătrunde adânc în epocile dacice și romane. În aceste părți ale Daciei, pe teritoriul pe care se află Lupoaia, locuiau, cu mult înainte de venirea romanilor, triburi daco-gete care venerau simboluri puternice din natură, iar lupul, animal sacru și totemic, era considerat un spirit protector, emblematic pentru vigoarea și curajul acestor locuri. Legendele care învăluie numele satului sunt strâns legate de acest animal mitic, lupul, care a fost, de-a lungul veacurilor, un simbol al puterii și al libertății. Conform tradiției, lupii nu erau doar prădători, ci și purtători ai unui semn divin, o prezență apotropaică având scopul de a proteja pământul și pe cei ce-l locuiau. De altfel, etimologia cuvântului «lup» are rădăcini adânci în limbile indo-europene, fiind asociat cu ideea de «strălucire» sau «putere», reflectând astfel statutul său de animal sacru și respectat. (…)

Acest capitol al istoriei satului Lupoaia nu este doar o privire asupra unei așezări vechi, ci și o punte între vremuri și culturi, un loc în care se regăsesc ecourile lupului străvechi, ale războaielor daco-romane și ale spiritului nemuritor al locului.” (Autorii)

M. S.