Haosul din trafic

Daniel Mureşan

Zalăul e sufocat de mașini, fiecare stradă cât de cât centrală sau de cartier e un furnicar. În copilăria mea, când vedeam o mașină era eveniment. Pe lângă căsuța de pe strada Titulescu treceau mai degrabă animalele spre târg decât mașini. Acum e jale. Oricât s-ar strădui Primăria să facă locuri de parcare, tot nu vor fi îndeajuns. Orașul nu a fost gândit pentru un astfel de trafic. Recent deschisa centură a luat doar camioanele din oraș (o parte doar, multe mai circulă pe fosta centură…) și o parte din poluare. Autoturismele sunt aceleași.

Ce se poate face? O soluție ar trebui să fie transportul în comun. Sunt autobuze noi, ecologice, dar nu prea se circulă cu ele. Zălăuanul e fudul. Poate ar trebui autobuze școlare, coroborat cu interzisul parcării lângă școli. S-a scumpit parcarea în centru, s-au umplut trotuarele și pistele de biciclete cu mașini. Se va construi o nouă parcare în centru, dar tot nu va fi suficient. Mijloacele alternative ca bicicleta, trotineta sau mersul pe jos sunt insuficient folosite de populație. Într-un oraș plin de dealuri și piste pentru biciclete ocupate de mașini e și greu. Poliția locală se străduie, dar nu îndeajuns.

În tot acest haos rutier vine și cireașa de pe tort. Avem tot mai mulți șoferi beți. E plin de „smardoi” în trafic care fac slalom printre mașini și pentru care semnele de circulație și semnalizarea sunt opționale. Să nu mai vorbesc de cei care conduc fără permis de conducere. Poliția ne trimite zilnic comunicate despre cei băuți la volan sau fără permis. Dar oamenii legii nu pot fi peste tot, au și ei limitele lor. Aici ar trebui mărite pedepsele, fiindcă azi, în cel mai rău caz, se scapă cu închisoare cu suspendare. Bețivii la volan au devenit o prezență cotidiană în oraș, ceea ce denotă o lipsă crasă de educație. Mai rău, pun în pericol viața celor din mașină sau a celora din trafic. Prieteni, familie, copii…

Merg la nunți sau diferite petreceri, unde o mare parte din petrecăreți se urcă la volan după ce au băut. Nu au nicio jenă. Cred că familia și prietenii ar trebui să sancționeze asemenea comportamente. Veți spune că oricum nu ascultă. Dar dacă fac un accident și omoară oameni, a cui este co-vina? Trebuie schimbată legislația, să conțină pedepse de confiscare a mașinii și a retragerii permisului pe viață. Amenzi de 10.000 de euro și muncă în folosul comunității de cel puțin un an. Dar cine să facă aceste legi? Parlamentarii care sunt prinși băuți la volan? Plus cei neprinși…