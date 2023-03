Folclorul și falsitatea

V-am mai spus că îndrăgesc folclorul, îl promovez, spun poveștile oamenilor care cred și practică cu adevărat tradițiile, dar am început să mă satur de cei care transformă folclorul doar într-o mașinărie cu care speră să dea lovitura, să facă bani, mulți bani. Îmi este dat să văd tot mai des mămici care își obligă pruncii să cânte și să învețe un instrument muzical, dar nu pentru a-i dezvolta cultura și personalitatea copilului, ci pentru a-l pregăti pentru o eventuală carieră de muzicant la nunți. Recent, la un târg, am văzut cum mămici disperate și ofuscate și-au adus copiii (nu mai mari de 5 sau 6 ani) să cânte pe negative. Nu-i asculta nimeni, mamele erau singurele care îi filmau cu telefoanele mobile, strigau și îi aplaudau. Am întrebat-o pe o astfel de doamnă dacă își dorește o carieră de artist pentru copilul ei. S-a uitat la mine în timp ce filma și mi-a spus că visul ei (nu dorința copilului) este ca tânăra interpretă să ajungă la o celebră emisiune de televiziune. M-am retras, am înghițit în sec și mi-am văzut de treabă. Desigur, cântecele erau aceleași, veșnicele cântece, cântăm ce au compus alții, mai mereu facem asta. Chiar așa, mai culege cineva folclor, mai compune cineva cântece sau cântăm ce au compus alții? Mai întâlnesc și părinți care cred cu tărie că au un copil minune, că pruncul lor este deja vedetă și va trebui să fie minunea țării. Știu sigur că o astfel de mamă și-a dus copilul la o probă pentru admiterea la o școală populară locală. Pruncul a fost refuzat, nu avea nicio legătură cu muzica, dar mă-sa voia să-l pregătească pentru nunți, pentru făcut bani. N-a înțeles că piața este deja plină de falsuri, de falși muzicieni. Toată lumea cântă, horește, poartă costume tradiționale, am văzut că e la modă ca femeile să poarte ie și în Sălaj, să sărbătorim de Dragobete. Măi oameni buni, Sălajul n-are legătură cu ia, cu Dragobete, cu horele. Noi avem danț, înțelegeți? Desigur, cine sunt eu să îmi dau cu părerea. Sunt un simplu om sătul de transformarea folclorului autentic într-o prostituată, de asta sunt sătul. Toți se cred deja vedete, toți vor să fie văzuți. Apropo, un angajator, mare angajator din Sălaj, îmi spunea că are nevoie de electricieni, de sudori și automatiști. Nu, noi nu producem automatiști, noi dăm artiști!

