Când trebuie să-ți faci o programare la medicul ginecolog: 4 semnale

https://www.pexels.com/photo/woman-in-gray-tank-top-while-sitting-on-bed-3807730/

Vizitele periodice la medicul ginecolog sunt importante pentru evaluarea sănătății tale reproductive, indiferent dacă te confrunți sau nu cu anumite simptome. Consulturile ginecologice regulate te pot ajuta să identifici anumite afecțiuni silențioase într-un stadiu incipient. Însă, uneori, poți avea nevoie să te programezi la un consult mai rapid, din cauza unor simptome sau semne care indică o posibilă problemă de sănătate. Citește în continuare pentru a afla semnalele care ar trebui să te trimită la un consult ginecologic!

Sângerări vaginale neobișnuite

Dacă observi sângerări vaginale în afara ciclului menstrual normal sau sângerări mai abundente decât de obicei, este necesar să te programezi la un consult ginecologic. Aceste sângerări anormale pot semnala afecțiuni ginecologice benigne sau maligne care pot necesita tratamente medicale sau chirurgicale cum ar putea fi cazul cancerului de col uterin (afecțiune malignă) sau al fibroamelor uterine (afecțiune benignă). Prețul embolizării fibromului uterin variază în funcție de clinică și de amploarea procedurii, dar este important să discuți cu medicul tău despre opțiunile disponibile pentru a trata această afecțiune.

Schimbări ale ciclului menstrual

Schimbările regularității ciclului menstrual sau ale abundenței fluxului pot fi semne ale unor dereglări hormonale și este important ca acestea să fie investigate de medic. Dacă observi schimbări bruște ale ciclului menstrual sau dacă ai dureri menstruale severe, este indicat să discuți cu un medic ginecolog.

Dureri pelvine sau lombare

Durerile pelvine sau durerile de spate pot fi simptome ale unor afecțiuni ginecologice. Dacă te confrunți cu dureri localizate în aceste zone în mod constant sau dacă durerile sunt severe sau ascuțite, apelează la un medic ginecolog pentru a afla cauza durerilor și pentru a primi un tratament adecvat. Aceste dureri pot indica prezența unei infecții, a unor mase tumorale sau chiar a unei sarcini ectopice. În lipsa tratamentului, aceste afecțiuni pot evolua cu apariția unor complicații a căror gravitate variază de la infertilitate până la deces.

Schimbări în aspectul sau mirosul secrețiilor vaginale

Pe parcursul ciclului menstrual, pot exista modificări normale ale aspectului și consistenței secrețiilor vaginale. Cu toate acestea, dacă observi schimbări semnificative ale secrețiilor vaginale, cum ar fi o secreție mai abundentă, un miros neplăcut sau o culoare neobișnuită, este indicat să mergi la un consult ginecologic. Modificările secrețiilor vaginale pot fi semnul unor infecții care, rămase netrate, pot conduce la apariția unor complicații, inclusiv la afectarea fertilității.

În concluzie, apariția unor simptome localizate în zona pelvină sau a unor modificări ale ciclului menstrual ar putea indica prezența unei afecțiuni ginecologice și impune o evaluare de către medicul ginecolog. Identificarea problemelor ginecologice într-un stadiu incipient poate avea un impact semnificativ asupra reușitei tratamentului. Nu lăsa afecțiunile ginecologice să îți afecteze viața și adresează-te cu încredere medicului ginecolog dacă în ultima perioadă te-ai confruntat cu simptome sau semne care te îngrijorează.

Surse informative

“What Are the Symptoms of Gynecologic Cancers?” Centers for Disease Control and Prevention, 30 Aug. 2022, www.cdc.gov/cancer/gynecologic/basic_info/symptoms.htm.

Barad, David H. “Female Pelvic Pain – Gynecology and Obstetrics.” MSD Manual Professional Edition, MSD Manuals, 14 Dec. 2022, www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/symptoms-of-gynecologic-disorders/female-pelvic-pain.