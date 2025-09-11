Fără politician și popă

Recunosc, m-am bucurat să văd că la deschiderea noului an școlar, în cele mai multe școli din Zalău n-au mai fost prezenți politicieni locali cu discursurile lor de care m-am săturat până peste cap. Am ajuns în punctul în care efectiv nu mai suport prezența lor la asemenea evenimente și cred că este pentru prima oară în ultimii 10 -20 de ani în care n-au mai fost la festivități în calitățile lor oficiale, cel puțin în școlile importante din oraș. Acești oameni chiar au impresia că îi ascultă copiii? Pe bune? Este incredibil!

– Mami, mami, a fost azi la școală un nene politician și ne-a povestit cutare și cutare!

Oameni buni, lăsați școlile și copiii în pace, înțelegeți? Se poate să-i lăsați în pace? Bine, asta s-a întâmplat doar la Zalău, în celelalte orașe, dar și în comune, primarii și preoții au fost nelipsiți. Ei trebuie să fie în curtea școlii când începe școala, să-i îmbărbăteze pe copii, să le reamintească rolul educației în societate. Am înțeles că unii s-au autoinvitat la festivități, dar li s-a spus că nu sunt organizate de această dată. A, era să uit. Cred că nici preoții nu prea au ce căuta la astfel de activități, asta e părerea mea. Școala e una, biserica e alta, hai să nu le amestecăm. Între timp, în Europa e agitație tot mai mare. La noi se tot vorbește de reduceri în primării. Sălajul nu lipsește de pe listă. E toamnă, Meseșul e superb.