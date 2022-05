Ești elev de 10? Păcat

Sălajul are mulți oameni buni, oameni care excelează în meserie, prin comportamentul în societate. Numai că mulți dintre acești sălăjeni s-au săturat să iasă în public, să se implice, să își ofere serviciile, iar asta pentru că nu sunt băgați în seamă sau nu se dorește să fie băgați în seamă. Un asemenea om integru poate ajunge un ghimpe în coasta celui promovat politic. Vă propun un exercițiu. Câți dintre olimpicii Sălajului din ultimii 20 de ani muncesc în instituțiile publice din județ? Câți dintre liderii promovați politic își doresc lângă ei oameni independenți, oameni care nu depind de nimeni și de nimic, oameni care văd de la o poștă interesele meschine, ilegalitățile și prostituția cu iz politic? Ce șanse au asemenea oameni buni? După umila mea părere, asemenea oameni nu ajung să facă performanță în instituții publice, majoritatea pleacă în privat, în companii mari, acolo unde se mai dorește performanță. M-am întâlnit cu un fost olimpic la matematică. Făcusem cu el un interviu acum mai bine de 10 ani. M-am bucurat să îl revăd, l-am întrebat ce face, am stat, am vorbit. Era dezamăgit. Plecase în Cluj, acolo s-a angajat într-o multinațională. A avut 10 la matematică, a obținut rezultate și la facultate, dar nu s-a putut înscrie la un amărât de concurs într-o instituție publică. A fost olimpic, a terminat cu nota maximă, dar nu avea decât trei ani de experiență, iar pentru amărâtul ăla de post la care visa se cereau cinci ani de vechime în specialitatea studiilor. Fostul olimpic nu a avut nici măcar șansa de a se înscrie la concurs, nu l-a băgat nimeni în seamă, secretara isterică, cea care mirosea a cafea și țigări, i-a râs în nas. I-a spus să revină peste doi ani, să mai stea, să mai acumuleze experiență. Ce vină avea secretara? Așa e legea, prietene! Nu a fost nevoie de cinci ani de experiență la ditamai compania privată, acolo l-au angajat pe loc, iar sălăjeanul nostru proiectează acum planșe de bord pentru mașini de lux. Acolo e bun, dar statul român nu l-a vrut.

Adrian Lungu