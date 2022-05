Sportul Şimleu şi-a asigurat menţinerea în Liga a III-a cu patru etape înainte de final

Sportul Şimleu a ieşit din „hora” retrogradării cu patru etape înainte de finalul sezonului. Echipa condusă de Dacian Nastai s-a impus miercuri, în cadrul etapei a VI-a a play-out-ului, cu scorul de 2 – 1 pe terenul formaţiei Progresul Şomcuta Mare. În urma acestui rezultat, gruparea de la poalele Măgurii a urcat pe locul trei în play-out, acumulând 33 de puncte, cu 13 mai mult decât Progresul Şomcuta Mare, prima echipă aflată sub linie. Cum până la finalul campionatului mai sunt patru etape, chiar dacă şimleuanii ar pierde toate jocuri, iar maramureşenii ar obţine numai victorii, Sportul Şimleu ar rămâne cu un avans de un punct.

Golurile echipei şimleuane au fost marcate de Mansour, în minutul 8 şi de Vaida, în minutul 72, în timp ce gazdele au înscris în minutul 52.

„Ne-am atins obiectivul, acela de a ne menţine în Liga a III-a, cu patru etape înainte de final, iar pentru acest lucru merită felicitaţi toţi cei care au colaborat cu noi în acest sezon. Uneori a fost mai greu, alteori a fost mai uşor, dar mă bucur că am reuşit, iar pe această cale vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Sunt mulţumit de ce am realizat, având în vedere bugetul nostru, iar în sezonul viitor sper la o clasare mai bună. Nu ne vom culca pe-o ureche, chiar dacă suntem salvaţi de la retrogradare şi sper să fim în continuare surpriza plăcută din această serie”, ne-a declarat Ioan Gurzău, preşedinte Sportul Şimleu Silvaniei.

SCM Zalău, ploaie de goluri la Oradea

SCM Zalău şi-a consolidat prima poziţie din play-out, obţinând miercuri cea mai categorică victorie a sezonului, 10 – 0 pe terenul celor de la Luceafărul Oradea, formaţie clasată pe ultimul loc. Scorul l-a deschis Sebastian Culda, în minutul 12, iar până la pauză au mai înscris Iustin Ardelean, de două ori, Mihai Onicaş şi Vadim Calugher. După revenirea de la cabine, Iustin a mai marcat o dată, reuşind astfel un hattrick, Răzvan Rotea, Sergiu Pop şi Andrei Haţiegan, de două ori. După victoria de la Oradea, SCM Zalău a acumulat 40 de puncte, fiind urmată de CSM Satu Mare, cu 34 de puncte.

Sâmbătă, în cadrul etapei a VII-a a play-out-ului, se vor întâlni Sportul Şimleu şi SCM Zalău, partida fiind programattă pe Stadionul „Măgura”, începând cu ora 18.