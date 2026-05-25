Elevii sălăjeni de clasa a VI-a trec prin evaluarea competențelor în această săptămână

Elevii sălăjeni ai claselor a VI-a vor susține, începând de marți, 26 mai, Evaluarea Națională. Probele scrise vor debuta cu testarea la Limba și comunicare, urmând ca miercuri să aibă loc evaluarea la Matematică și Științe ale Naturii, iar joi, 28 mai, proba la Limba maternă, conform calendarului oficial.

Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a, organizată de Ministerul Educației, urmărește testarea competențelor elevilor prin două probe transdisciplinare. În ceea ce privește proba de la Limbă și comunicare, elevii vor avea de rezolvat exerciții atât de Limba română, cât și pentru o limbă străină.

Evaluarea are un caracter formativ, de diagnoză și prognoză, oferind profesorilor o imagine asupra nivelului de învățare al elevilor și sprijin pentru elaborarea unor planuri educaționale adaptate nevoilor acestora.

Proba de Limba și comunicare este axată pe înțelegerea și interpretarea textelor literare și nonliterare, în vreme ce proba de Matematică și Științe ale Naturii are caracter transdisciplinar și pune accent pe aplicarea cunoștințelor în contexte practice și reale.

Examinare pentru măsurarea progresului

Această evaluare nu reprezintă o examinare finală și nu influențează admiterea elevilor, ci are rolul de a măsura progresul acestora.

Potrivit autorităților, rezultatele sunt utilizate pentru îmbunătățirea procesului educațional și pentru susținerea dezvoltării competențelor, accentul fiind pus pe capacitatea de înțelegere și aplicare a cunoștințelor, nu pe memorare. Totodată, evaluarea contribuie la pregătirea elevilor pentru cerințele unor studii comparative internaționale.