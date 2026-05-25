Actorul sălăjean Alin Panc, în distribuția filmului premiat la Cannes

Vești bune din lumea filmului. Actorul sălăjean Alin Panc se numără printre actorii care au jucat în lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, care câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după reușita sa cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007. „Fjord” este o dramă despre complexitatea moralității, un film în care regizorul își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. „Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu.

Share Whatsapp Email