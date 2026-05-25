A încălcat interdicția impusă de judecători și a fost încătușat în curtea mamei sale

Un tânăr de 30 de ani, din comuna Bobota, se afla sub restricția de a se apropia de mama sa pentru o perioadă de un an. Cu toate acestea, bărbatul a încălcat ordinul de protecție emis de judecători, iar vineri a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, pentru nerespectarea măsurii dispuse de instanță.

Totul s-a petrecut în data de 22 mai, când, în cursul după-amiezii, mama sa, în vârstă de 62 de ani, a sunat la poliție pentru a sesiza apariția fiului său la locuința ei din Bobota.

Împotriva bărbatului, judecătorii din Șimleu Silvaniei au emis un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de 12 luni, prin care i s-a interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie sau de domiciliul acesteia. Cu toate acestea, tânărul nu a ținut cont de măsurile impuse.

Oamenii legii au ajuns la fața locului, iar bărbatul a fost surprins chiar în curtea femeii. La vederea polițiștilor, acesta ar fi încercat să fugă, însă a fost imobilizat de forțele de ordine.

În urma probatoriului administrat, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, în data de 23 mai, tânărul a fost prezentat magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.