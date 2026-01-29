Despre noi

Adrian Lungu

O spun din nou. Profesia de jurnalist trebuie reglementată. Popa trebuie să fie absolvent de Teologie, juristul, avocatul și judecătorul trebuie să urmeze Dreptul, inginerul termină Politehnica, istoricul este absolvent de Istorie, medicul termină Medicina, profesorul de limba română este absolvent de Litere, contabilul trece prin Economie, dar jurnalist poate deveni oricine, cum vrea și când vrea. E bine? Nu e bine, cel puțin din punctul meu de vedere. De ce trebuie reglementată această profesie? Pentru că începe să cadă în prăpastie. Mii și mii de români care filmează cu telefonul, care scot o vorbă pe internet sau altundeva se cred jurnaliști, „influensări”, formatori de opinie, băgători în seamă. Nu doar că această profesie trebuie reglementată, ci lucrătorii din acest domeniu ar trebui să trecem și prin examene psihologice periodice și corecte. Și nu doar noi, ci toți cei care formează, lansează opinii, coordonează instituții, elaborează decizii, trasează sarcini. Credeți-mă, s-ar putea să avem surprize mari, chiar foarte mari. Dorește cineva de la centru reglementarea profesiei de jurnalist? Aproape sigur că nu. Păi ce ar face partidele, politicienii fără paginile numite publicații online, cele care de ani și ani nu mai sunt semnate cu nume și prenume? Vrei să ajungi jurnalist? Nu trebuie să dai niciun examen, nu trebuie să treci prin școli, e nevoie doar de un site, de o pagină de Facebook și bagă mare. Încă ceva. Își doresc cu adevărat politicienii și instituțiile o presă corectă?