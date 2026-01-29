Adrian Lungu
O spun din nou. Profesia de jurnalist trebuie reglementată. Popa trebuie să fie absolvent de Teologie, juristul, avocatul și judecătorul trebuie să urmeze Dreptul, inginerul termină Politehnica, istoricul este absolvent de Istorie, medicul termină Medicina, profesorul de limba română este absolvent de Litere, contabilul trece prin Economie, dar jurnalist poate deveni oricine, cum vrea și când vrea. E bine? Nu e bine, cel puțin din punctul meu de vedere. De ce trebuie reglementată această profesie? Pentru că începe să cadă în prăpastie. Mii și mii de români care filmează cu telefonul, care scot o vorbă pe internet sau altundeva se cred jurnaliști, „influensări”, formatori de opinie, băgători în seamă. Nu doar că această profesie trebuie reglementată, ci lucrătorii din acest domeniu ar trebui să trecem și prin examene psihologice periodice și corecte. Și nu doar noi, ci toți cei care formează, lansează opinii, coordonează instituții, elaborează decizii, trasează sarcini. Credeți-mă, s-ar putea să avem surprize mari, chiar foarte mari. Dorește cineva de la centru reglementarea profesiei de jurnalist? Aproape sigur că nu. Păi ce ar face partidele, politicienii fără paginile numite publicații online, cele care de ani și ani nu mai sunt semnate cu nume și prenume? Vrei să ajungi jurnalist? Nu trebuie să dai niciun examen, nu trebuie să treci prin școli, e nevoie doar de un site, de o pagină de Facebook și bagă mare. Încă ceva. Își doresc cu adevărat politicienii și instituțiile o presă corectă?
3 Thoughts to “Despre noi”
Care, jurnalism”Domnu Lungu? Există jurnalism în Sălaj?
Facultatea asta pe care o invoci, anume aia de jurnalism, este că și,, Academia de fotbal”,sau ca și,, Academia vedetelor și alte păcăleli.
Pretinsii,, jurnaliști ” ca și Cristociu, Tuca, Alexandrescu, Turcescu sau alte cozi de topor? Tu crezi că dacă v-ați adunat și voi loco, într-o,, casta” numita,, asociația jurnaliștilor.. ” sau la nivel național AZPR-, vă considerați. jurnaliști și vă lăudați și vă premiați între voi, ca, deh! voi sunteți crema, că aveți,, studii”..
Să fim serioși domnu jurist diplomat atestat!
Talentul în arta scrisului nu ți-l poate da nicio diplomă. Talentul este că și erecția. Dacă îl ai, se vede!
Și mai apoi, mai bine jurnalist fără școală dar u talent și har decât unul școlit, obedient care mușcă de cur pe unde apucă, pe interes ca după aia sa lingă unde a scuipat și să ajungă slugă ălora de-i critica și să le poarte mai apoi posetele ministeriale. ca niște căței.. Este o vorbă domnu Adi:,, Barba nuts facefilozof! ” Asa că, voi ăștia, cu școala de,, giurnalism” lasati-i și pe Alții sa trăiască pentru ca,, soarele” gazetariei poate încălzi pe toată lumea iar publicul își alege favoriții după talent nu dupa diplome! Sau vă temeți de foame ca o sa va ia,, painea” unii mai buni decât voi ăștia, consacrați? Bine zicea cineva:,, În Românika, nimic nu doare mai al dracu decât binele altuia! Hai pa! Și nu ezita să porți cu tine o cutie de – Colebil-! Face bine la crizele de fiară! 😜
Îmi cer scuze cititorilor pentru greșelile ortografice din postarea anterioară…
Când scrii pe telefon făcând naveta la țară cu autobuzul, te mai scutură și-ți sare odată cu muștarul și degetul pe ecranul crăpat al telefonului ieftin cu care mai faci și poze câteodată…
