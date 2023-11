Daniel Săuca

E tot mai greu să scriu înflăcărat, patriotic, mobilizator de Ziua Națională a României. Da, știu, voi fi muștruluit de patrioții de serviciu ai neamului care musai vor să ne declamăm iubirea de țară fix pe 1 Decembrie, în poziție de drepți. E tot mai greu pentru că nu prea văd decât fie delăsare, indiferență, revoltă, conspiraționism, fie patriotism de fațadă. Exagerez? Bine, să nu generalizez atunci. Câți dintre voi abia așteptați ziua de 1 Decembrie pentru a vă bucura alături de români în piețe? Din păcate, de prea mulți ani, rămân doar parada și discursurile. Și minivacanțele. Mai ales. Probabil, în 2023 va fi altfel. Bucuroși, milioane de români vor ieși pe străzi, la fel ca după victoria României cu Argentina la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994… Cine știe, poate patriotismul nu înseamnă nicidecum defilarea ori retorica festivistă. Ne putem cinsti țara și altfel, luminând exemplele fericite și pasiunile cu adevărat înălțătoare. Putem fi cetățeni dedicați României prin fapte bune. Știu, sună dubios, când mai în fiecare zi ni se aduc în atenție români nu tocmai „model” din perspectiva unei etici de bun-simț. Am tot căutat, așa, de efect, să-mi închei rândurile de astăzi cu vreun citat „clasic” despre patriotism, despre țară. Nu am găsit potrivit aici decât „Schimbarea la față a României”, titlul unei cunoscute cărți scrise de Emil Cioran. Oare a avut loc această schimbare? Și sub ce forme? La mulți ani, România, oricum ai fi! Totuși, poate, poate te vei schimba în bine!…