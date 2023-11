Asistații sociali din Sălaj, chemați la raport

O acțiune pe care nu pot să nu o consider lăudabilă este cea organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj. Instituția a organizat mai multe întâlniri în județ, evenimente la care i-au chemat pe beneficiarii de venit minim garantat, totul din dorința de a avea întâlniri cu angajatori. Desigur, scopul acțiunii a fost unul cât se poate de clar. Parcă Sălajul are mult prea mulți asistați sociali. Unii sunt îndreptățiți să primească acest ajutor, dar unii… Da, unii lasă semne de întrebare. Cert este faptul că la aceste întâlniri n-au venit toți beneficiarii. Asemenea acțiuni au fost organizate și cu șomerii. Ce să vezi? În unele cazuri n-au venit aproape deloc șomeri, iar asta arată cât de mult sunt interesați unii să se angajeze. Vestea bună este că cel puțin în acest an, AJOFM a reușit intermedierea angajării a peste o mie de persoane din rândul șomerilor.

