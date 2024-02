De ce plâng patronii

Sunt ani buni de când le iau apărarea patronilor sălăjeni, unii mai buni, alții mai slabi, dar care țin economia județului. Să nu uităm că mediul privat este elementul principal într-o economie. Baiul este că, în multe situații, factori importanți de decizie uită acest aspect, nu își mai amintesc că activitatea privată este cea care trasează drumul spre o economie dezvoltată. Ani buni am tot auzit patroni sălăjeni plângându-se că nu găsesc salariați, că nu mai reușesc să recruteze oameni buni, profesioniști, salariați serioși și harnici. Au fost nenumărate ședințele în care am ascultat patronatele, angajatori din județ, reprezentanți ai unor companii private nemulțumiți că au dificultăți în găsirea forței de muncă. Doar că a venit momentul să stau de vorbă și cu partea cealaltă, să vedem de ce Sălajul are atâția șomeri, atâția oameni care încă muncesc peste hotare, iar tinerii buni fug de rup pământul spre alte județe. Păi cum să ai angajați buni când tu le oferi niște salarii de mizerie, dar ai pretenții, când tu îi angajezi cu tot felul de convenții sau, mai rău, nu le plătești contribuțiile. Aflu că acum cinci sau șase ani, un ditamai patronul sălăjean pe care îl vezi într-un munte de mașină și cu un conac de casă, avea zeci de angajați ce figurau în concediu fără salariu, dar care, în realitate, erau la muncă zi de zi. Fiind bolnav, unul dintre acești salariați s-a dus la Casa de Asigurări de Sănătate. Surpriză! Omul nu avea plătite contribuțiile. Așa a aflat că figura de fapt într-un lung și ilegal concediu. Într-un final s-a lăsat cu un proces penal, cu anchete și toate cele. Știu, e greu în mediul privat, dar cred că pentru a avea oameni buni și serioși trebuie să investești în ei. Da, patronii vor sări și vor spune cât este de greu, cât este de dificil. De acord! Eu doar știu nenumărate firme în Sălaj, unele parte din companii puternice, care își plătesc oamenii mizerabil, iar apoi se plâng că rămân fără salariați. Așa ajungem și la povestea cu asistații social. Asistatul își primește suma lunară, mai beneficiază de un ajutor de încălzire, mai vin alocațiile pruncilor, iar la final, când trage linie, omul ăsta câștigă mai mulți bani într-o lună decât un angajat cu salariul minim pe economie. Da, cine este de vină? Statul în primul rând, pentru că îi permite asistatului social să stea pe banii săi în loc să se angajeze.

