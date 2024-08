Daniel Săuca

Se întreabă, se dă cu banul, se ghicește în zaț: cine va fi viitorul președinte al României? Păi, hai să vedem mai întâi cine intră în turul doi. Și, dacă până urmă, candidează Geoană. Și dacă… De fapt, are vreo importanță cine va fi viitorul „prezidente” al scumpei noastre patrii? După 10 ani cu dl Iohannis. Și alți zece cu „Băse”. Și alți zece cu Ion Iliescu. Și încă vreo patru cu Emil Constantinescu. Evident: are o mare importanță. E interesantă de pildă declarația lui Iulian Fota: „Viitorul președinte va trebui să pregătească România pentru o agresiune militară. «Va fi responsabilitatea numărul 1»” (digi24.ro). Chiar așa să fie: ne pregătim de război? Sau și zicerea asta e din arsenalul pregătirilor de artilerie pentru campanie? Analiștii oricum le învârt pe toate fețele: suveranism, populism, șansele lui Ciolacu, șansele lui Geoană, intră sau nu intră Ciucă în turul doi, cu cine vor vota „suveraniștii” dacă nu le intră candidatul în turul doi, ce șanse are Lasconi să intre în „finală” ș.a. Ne vom exprima, firește, și noi și alții, opinii, și pentru că așa e în tenisul politic & jurnalistic de la noi. Și de la alții. Urmează, până în 8 decembrie, o perioadă plină de manipulări, agitație și propagandă cât cuprinde, atacuri peste atacuri. O campanie cum demult nu a fost prin urâțenie. Miza nu e doar ocuparea primului fotoliu de la Cotroceni, ci și, evident, guvernarea. Rămâne de văzut și dacă va exista o înțelegere secretă între PSD și PNL privind derularea campaniei electorale și funcționarea guvernării până după alegerile din decembrie. Dacă nu se vor înțelege din această perspectivă, atunci chiar va fi care pe care…