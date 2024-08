Unde mergem?

Vineri 23.8.2024

• Eveniment caritabil: „Fii erou de fapte bune şi donează rechizite şcolare”, Zalău Value Centre – ora 12

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoricesti, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – 10 vieţi norocoase, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Spectacol: „Rătăcirea”, Clădirea Transilvania, Zalău – ora 19

• Film – Clipeşte de două ori, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 24.8.2024

• Teatru de păpuși: piesa „Scufița Roșie”, Zalău Value Centre – ora 12

• Film – 10 vieţi norocoase, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Harold şi creionul fermecat, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

•Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 17

• Zilele comunei Măerişte, invitaţi speciali: Trupa B-dare, Sergiu Chirilă Band şi DJ Project – ora 18

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 19.10

Duminică 25.8.2024

• Film – Trimite-mă la Lună, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Urşii Boonie: Înapoi pe Pământ , Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Zilele comunei Măerişte, invitaţi speciali: Nicolae Furdui Iancu & Grupul Instrumental Crai Nou, Maria şi Mihai Nemeş, Petrică Mureşan, Valeria şi Traian Ilea – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Clipeşte de două ori, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Borderlands, Cinematograful Scala – ora 19.30