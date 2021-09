Chinul vaccinării

Nu cred că este săptămână lăsată de Dumnezeu în care să nu fiu întrebat dacă m-am vaccinat. Măi, uneori simt că o iau razna. Deja e deranjant. M-au întrebat neamurile, prietenii, unii au început să râdă de fapta mea, de decizia mea de a mă lăsa împuns cu acul de o asistentă drăguță. Așa a fost de bine că nici n-am simțit când mi-a „dat-o” în mână. Au trecut aproape 8 luni de când m-a împuns domnița. Cum, trăiesc, sunt bine, râd, glumesc, beau cafea și trăiesc clipa? Da, așa se pare! Marea tragedie nu este vaccinarea în sine, ci perioada de după, discuțiile, analizele, boicotarea vaccinării pe facebook, miile de păreri ale sutelor de mii de români care n-au terminat medicina, care n-au pus mâna în viața lor pe o carte de medicină, dar care se pricep tot mai bine la vaccinare, la vaccin. Povestea e lungă, știți bine! Sălăjenii? Oho, nu facem nici noi excepție! Ia, uitați-vă puțin pe net, veți vedea că e plin de specialiști în medicină, în COVID, în vaccinare, domnule! Nu mai este loc pe facebook de atâția specialiști! Și dăi cu păreri, că nu e bine să te vaccinezi, că te controlează, îți pun senzori sub piele, ba că te îmbolnăvești brusc, ba că vei avea cancer etc. Râd, dar îmi vine și să plâng. Neamțul se pricepe la un singur lucru, dar îl face bine. Noi ne pricepem la toate și la nimic. Chiar și în vaccinare suntem experți. Tragedia este atunci când văd că scuipă pe munca medicilor exact cei care au fost salvați de nenorocitele astea de doze de vaccin, că e antigripal sau împotriva COVID 19. Vine medicul, te salvează, iar după un an te apuci și faci ceva pe el. Trist, domnule! Trist este că și breasla asta din care fac parte și eu, în loc să educe, parcă dezbină, agită, aruncă cu sânge. Desigur, nu îmi permit să generalizez. Am și eu hibele mele. Și sunt multe, dar eu măcar le recunosc. Cine sunt eu? Da, aveți dreptate! Sunt un nimeni care s-a vaccinat și care ascultă de medici, de cei care au terminat șase ani de medicină. Poate greșesc. E decizia mea și mi-o asum. Nu am dreptul să vă spun ce să faceți, să vă vaccinați sau nu, dar un lucru este important: oameni buni, ascultați numai de medici înainte de a decide. Nu v-ați săturat de nebunia asta, de părerile neavizate, de nesimțire și indiferență? Eu m-am săturat, m-am săturat ca naiba și de mască, dar o port, o poartă și copilul meu. Râd iar. Mă sună o mătușă din Oradea. Mă întreabă dacă m-am vaccinat și cum mă simt. Îi răspund sec: m-am vaccinat, cu siguranță voi muri, dar nu a cum! Toți vom muri, dar nu știm când! Sănătate!

