Pâine mai scumpă pe masa sălăjenilor

Prețul pâinii a înregistrat în ultimele luni creșteri semnificative. Sălajul nu a scăpat de asemenea scumpiri, iar cei mai mulți producători dau vina pe majorarea prețului la utilități, dar și pe scumpirea carburanților. Pâinea s-a scumpit chiar dacă recolta de grâu din acest an este una bună chiar și în Sălaj, potrivit oficialilor Direcției Agricole Sălaj. Conform directorului executiv adjunct al DADR Sălaj, Gheorghe Borz, din păcate, nu tot grâul obținut la nivel de județ este unul care să poată fi utilizat în panificație.

Reporter: Domnule director, cum este producția de grâu obținută în acest an la nivel de județ?

Gheorghe Borz: Cel puțin din punct de vedere agricol, anii 2020 și 2021 au fost atipici. Ne-m confruntat inclusiv cu anumite condiții atmosferice anormale. Unele perioade au fost foarte ploioase și au împiedicat efectuarea lucrărilor de însămânțare. În acest an, probleme am avut în primăvară, dar lucrurile s-au îndreptat în cele din urmă. În acest an, producția de grîu obținută la nivel de județ a fost una normală. Avem primele date preliminare despre producția de grâu obținută în această vară. Media pe județ la producția de grâu este de 3.600 de kilograme la hectar, iar suprafața cultivată a fost de 8.600 de hectre.

Rep.: Sălajul își poate asigura singur necesarul de grâu pentru industria de panificație?

G. B.: În bună parte, producția de grâu poate fi asigurată, dar, din păcate, nu tot grâul este panificabil. De asemenea, Sălajul mai și exportă grâu. Există și producători privați care își asigură materia primă din străinătate, mai ales în cazul marilor procesatori.

Rep.: Producția de grâu este bună, dar pâinea se tot scumpește…

G. B.: Prețul pâinii este determinat de mai mulți factori. Este adevărat, ponderea este deținută de materia primă, de grâu, dar lucrurile stau puțin altfel. Vorbim aici de energie, de gaz, electricitate, apă, carburanți etc. Acesti factori influențează cel mai mult prețul pâinii. Sigur, inclusiv prețul grâului a crescut. La nivel mondial se vorbește de o penurie de grâu și asta ne afectează și pe noi, evident. Mai există o chestiune. Nu îi putem obliga pe producători să livreze grâu doar în România. Unii exportă, iar alții cumpără. Piața este liberă.

Rep.: Sălajul se număra printre județele cu mari probleme în privința depozitelor pentru cereale. Au fost construite astfel de unități?

G. B.: Da, există spații pentru depozitare și uscare pe lângă marii operatori economici. Aceștia au investit în asemenea unități care le sunt de mare folos. Nu exită însă depozite pentru micii fermieri. Aici e problema.

Rep.: S-a vorbit de ani de zile despre necesitatea asocierii fermierilor și despre comasarea terenurilor. S-a schimbat situația în ultimii ani?

G. B.: Să știți că au fost înființate mai multe cooperative agricole în ultimii ani. Sunt cooperative funcționale în adevăratul sens al cuvântului. Avem în primul rând fermele ecologice care au circuit complet pentru produsele obținute. Acești investitori vor deschide în Sălaj și un abator de vite, dar și o fabrică de lapte. Sunt investiții foarte importante pentru județul nostru. Vestea bună este că au depus și documentația pentru a obține certificatul pentru grup de producători agricoli, statut care le conferă câteva avantaje importante. Mai avem în jur de 16 ferme de porci, toate grupate în trei cooperative puternice.

Rep.: Sălajul se lăuda în anii trecuți cu numeroase produse tradiționale. Știu că legislația s-a modificat. Mai există acele produse?

G. B.: În momentul de față, Sălajul are 15 produse tradiționale atestate. Condițiile sunt puțin mai dificile pentru că legislația s-a modificat. Cele mai multe sunt produse alimentare. La băuturi, Sălajul nu mai are produse tradiționale. Certificatele de produs tradițional s-au reînoit anul trecut, dar nu a mai solicitat nimeni prelungirea lor. Sălajul avea atestate două feluri de pălincă, producătorul fiind regretatul domn Ardelean. Din păcate, domnul Ardelean s-a stins, iar rudele domniei sale nu au mai solicitat acele atestate. Sălajul a rămas fără pălincă atestată ca produs tradițional certificat.