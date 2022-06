Ce mă (mai) enervează (II)

Daniel Săuca

Conferințele de presă, declarațiile antrenorilor români de fotbal. Să-l lăsăm deocamdată pe Dan Petrescu cu obsesia lui că nu i se recunoaște valoarea („În România, nu ştim să ne apreciem valorile. Niciodată nu am avut o masă gratis la restaurant”) și să cităm din opera vorbită a lui Edi Iordănescu: „E momentul să punem toate cărțile pe masă, să nu ne mai ascundem, să spunem adevărul pur! În această provocare pe care o am, am mai multe de pierdut decât de câștigat. Am o siguranță financiară, performanțele de pe plan intern mi-au adus multe oferte” (gsp.ro). „Adevărul pur” e că antrenorii noștri, și nu numai ei, mai mult vorbesc decât obțin rezultate. Mai ales pe plan european, internațional. Unde am ajuns în „lumea a treia”…

Cred că numai la noi se poate întâmpla așa ceva. Se măresc salarii ale bugetarilor, se fac angajări pe ultima sută de metri, după care se „îngheață” salariile și angajările la stat. „Sunt reglaje fine pe care le facem. Legile nu sunt date de Dumnezeu, sunt făcute tot de noi”, a declarat Adrian Solomon, deputat PSD (ziare.com). Doamne ajută!

Nu știu dacă CTP are dreptate întru totul. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, vineri seară, în cadrul emisiunii „Cap Limpede” de la Digi24, că prin proiectele de legi privind Securitatea Națională, dezvăluite în exclusivitate de G4Media.ro, „SRI vrea să fie mai tare decât Securitatea”. Popescu a mai spus că „partidul unic aflat la putere dorește să aibă serviciile în mână ca pe o unealtă” iar scopul final al acestor texte de lege „este să redea SRI-ului funcția fundamentală a Securității”, care era „să controleze starea de spirit, opinia maselor, să identifice și să juguleze curentele împotriva regimului” (g4media.ro). Mă enervează obsesia guvernanților, indiferent de culoare, pentru „controlul absolut”. Și „agenții de influență” din presa noastră.

