Revista “Caiete Silvane” – la un nou număr

Iubitorii de cultură au la dispoziţie un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”, numărul 209 (iunie 2022) – ediţia on-line, publicaţie editată de Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri – 10 iunie. În acest număr: Daniel Săuca – editorial, Viorel Mureșan – Poeți din spații hispanice; Carmen Ardelean – Coline și coliniarități; Vasile Hatos – Puterea lui Dumnezeu în suferință; Marcel Lucaciu – Visele copilăriei; Gheorghe Moga – Dicționar poetic: cumpănă; Un nou album de artă la Editura “Caiete Silvane” – Gheorghe Ilea, „CET Zalău în demolare”; Menuț Maximinian – Afară din somn și din vis ; Viorel Mureșan: „Poezia face parte din structura ființei umane”; Alice Valeria Micu – Caragiale și Macedonski, un episod; Alexandru Jurcan – Andersen dincolo de povești; Gheorghe Glodeanu – Redescoperirea unei autoare uitate; Viorel Gh. Tăutan – Din nou, departe; Ion Onuc Nemes – Sat natal; Gabriel Chifu – Premiul Național de Poezie „Lucian Blaga”; Alexandru-Bogdan Kürti – Două noi volume de Györfi-Deák György; Alexandru-Bogdan Kürti – Sub semnul magic al Poeziei; O nouă antologie bilingvă „Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza”, poeme de: Balázs F. Attila, Boda Edit, Silvia Bodea-Sălăjan, Ioan-Vasile Bulgărean, Demény Péter, Devecseri Zoltán, Egyed Emese, Fekete Vince, Simone Györfi, Halmosi Sándor, Daniel Hoblea și Dina Horvath traduse de Balázs F. Attila, Dósa Andrei, Lövétei Lázár László, Kocsis Francisko și Simone Györfi însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Lucia Bibarț, Maria Bilțiu și Nicolae Nistor; Silvia Bodea-Sălăjan – Șocul prezentului; Marin Pop – Vizita ministrului Angelescu la școlile nou-construite în Sălaj; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – Decorație acordată în 1922 prefectului județului Sălaj; Wesselényi Miklós-fiul – Jurnal de călătorie (1821-1822) (10), traducere de Györfi-Deák György; La Editura „Caiete Silvane” a apărut monografia „Jibou – Arc peste timp”; Alice Valeria Micu – Doină de iunie; Ioan F. Pop – Texte de trecut (in)existența; Ioan Ielciu – Practicarea jocului de oină în Casa Voivodului; Daniel Mureșan – Cronica discului, James LaBrie – Beautiful Shade Of Grey; Simona Ardelean Samanta – Filmografiile Simonei, La La Land (2016); Alexandru-Bogdan Kürti, Györfi-Deák György – Malaxorul de iunie; Omagiații lunii iunie (Din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) și Arca poeziei, Dante Alighieri, Sonetul XXIV din Vita nova, traducere de C.D. Zeletin – o rubrică de Viorel Mureșan.

