Buhnici. Vremuri grele. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„În opinia cunoscutei prezentatoare TVR Marina Almășan, George Buhnici doar și-a spus părerea «sinceră, nefardată» atunci când a făcut afirmaţii despre silueta fetelor la mare. Influencerul George Buhnici este, de luni, 18 iulie, în centrul unui uriaș scandal generat de mai multe declarații făcute de el la Antena Stars, într-un reportaj realizat la Festivalul Neversea, din Constanța. Mii de oameni continuă să-l critice pe rețelele de socializare, practic mediul care l-a făcut celebru” (libertatea.ro). Ei, uită subiectul verii prin media noastră aflată cam de multișor, de altfel, în vacanță. Mă gândesc că nu vă interesează și părerea mea. „Ne-am tâmpit de tot. Poate nu e iremediabil. Doar despre Buhnici putem vorbi?” (Patrick André de Hillerin în libertatea.ro).

„Preşedintele Societăţii Meteorologice Române, Ion Sandu, a declarat, miercuri, la Focşani, că seceta de acum este numai începutul şi vor veni vremuri grele, iar guvernele trebuie să ia măsuri pentru perioadele următoare” (digi24.ro). Alte vremuri grele? Sau vremuri și mai grele? În România, cu siguranță, indiferent de secetă ori scumpiri.

„Numărul cazurilor de COVID va continua să crească, avertizează autoritățile. Rafila: «Putem vorbi de valul şase»” (digi24.ro). M-am liniștit. Credeam că nu mai vine.

„Autoritățile adoptă măsuri de prevenire a situațiilor de urgență, în perioadele de caniculă. Între acestea: adaptarea programului de lucru în sectorul public, amenajarea punctelor de prim ajutor sau interzicerea focului în zonele de miriște” (biziday.ro). Să nu disperăm: „Preţul benzinei a scăzut cu circa 2,5 la sută la pompă” (adevarul.ro).

Să încheiem într-o notă mai veselă episodul de astăzi, cu inegalabilul ministru al Agriculturii: „Daea, referitor la canalele de irigaţii: Se pune întrebarea «Ce caută ministrul Daea pe aceste canale?» Caută ceea ce am pierdut de-a lungul vremii. Am distrus cu mâna noastră ce am avut/ În agricultură nu trebuie să opreşti programele” (news.ro). Chiar așa, ce caută Daea (în viața noastră)?….