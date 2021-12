Bătaie de senator

M-am trezit iarăși cu noaptea-n cap. Nu mai fumez de ani și ani, urăsc alcoolul, dar de cafea nu mă pot lăsa. M-am alimentat cu o ditamai cana de cafea și am deschis o carte. Pe dracu! Mi-au venit în minte nenumărate gânduri. Îmi fac curaj. Trebuie să citesc, poate mai scap de niște frustrări. Liniștea camerei este tulburată de un mesaj primit pe WhatsApp. Îmi scria un bun prieten. Râdea și mă întreba dacă nu vreau o mamă de bătaie de la senatoarea vieții. Am râs, dar mi-am dat seama rapid că e de plâns. Nici nu mă interesează cine e acest personaj pe care îl consider grobian. Trist este că un demnitar, pentru că este demnitar, are un asemenea comportament jalnic. Mai jalnic este că sunt tot mai mulți români cărora le place acest comportament jegos, impardonabil, le place scandalul, le place mizeria socială, sudalmele, se hrănesc cu scandal, cu sânge virtual, le place când alții suferă sau și-o iau în freză. Cine este personajul cu pricina? Este exact oglinda unei părți din societatea românească, da! Nu vă mirați! Mai trist este când văd pe stradă amărâți amendați pentru că nu poartă mască sau pentru că și-au uitat-o nu știu unde. Acești amărâți primesc amendă sau se aleg cu dosar penal! Măi, dar de personajul ăsta grobian căruia îi spunem senator nu se ia nimeni, nu îi dă nimeni amenzi, nu văd un minister să o acuze că îndeamnă la porcării, la nerespectarea normelor sanitare. Tipic românesc! Le dăm în cap celor amărâți, dar n-avem c…aie să ne luăm de cine trebuie, de cine greșește cu adevărat. Nu, pe ăia îi lăsăm în pace. Am descoperit secretul succesului în România prezentului. Știți care e? Să bați din gură și să urli ca un descreierat, să nu îți pese, să practici nesimțirea, să urli iar și să te faci că ești împotriva sistemului. Mai trist este că nesimțirea practicată de acest personaj macabru prinde la public, are adepți, mii de ucenici care îi adoptă comportamentul, îl promovează. Inclusiv în Sălaj are adepți. Pe unul îl știu. E cadru medical, cred. Măh, ești nebun? Mai beau o gură de cafea. Care cafea? Mă uit, cana e goală. Se apropie Crăciunul, fiți mai buni, nu mai bateți jurnaliștii, s-ar putea să-i regretați. A, era să uit. Vin sărbătorile. Nu mai apelați la medici dacă aveți covid, sunați-l pe demnitarul local care spune că nu e pandemie, că nu e virus, că nu e boală. Sigur o să vă trateze el! Glumesc, hai, trebuie să vă las, am de înregistrat ceva pentru radio.

Share Tweet Share