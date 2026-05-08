Avem o moțiune. Cum procedăm

Daniel Săuca

Guvernul Bolojan, așa cum știți, a fost demis. Prin moțiune de cenzură. În Parlament. Hai să vedem câteva reacții din mass-media noastră, sau a voastră, mă rog. Florin Negruțiu: „S-a făcut praf planul. Cum l-au transformat Nicușor Dan și PSD pe Ilie Bolojan într-un supererou” (republica.ro). Bolojan, supererou? Pentru ce? „Potrivit cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Partidul Social Democrat din România reprezintă, mai mult decât orice altă formațiune politică din țară, un sistem bazat pe corupție și clientelism, model respins de Ilie Bolojan»” (adevarul.ro). Chiar așa o fi? Costi Rogozanu: „Cine l-a pus pe Bolojan garant de corectitudine? Cine l-a instaurat erou al deficitului? Cum a ajuns singura șansă a cinstei și corectitudinii? Dar mai ales cine l-a pus și pe ăsta un erou «antisistem»”? (libertatea.ro). Propaganda de partid și de stat? „ (Cristian) Pîrvulescu este critic la adresa strategiei recente a liberalilor, considerând că aceştia s-au izolat prin forţarea unui guvern minoritar. «Pentru PNL, o poziţie raţională înseamnă o înfrângere. Înseamnă că întreaga lor poziţie pe care au avut-o a fost eronată pentru că au plecat de la premisa că vor avea un guvern minoritar». Această abordare a generat, conform analizei sale, o «ostilitate crescută împotriva acestei majorităţi în interiorul Parlamentului” (news.ro). De fapt, și PNL a forțat evenimentele? PSD a reacționat la intențiile PNL? Radu Eremia: „PSD și aripa anti-Bolojan din PNL au mizat pe lipsa de experiență politică a lui Ilie Bolojan în războiul cu acesta. În schimb, s-au lovit de fermitatea acestuia, dar și de o echipă care l-a pus bine în temă cum să procedeze” (cotidianul.ro). Nu a picat Guvernul Bolojan? Patrick André de Hillerin: „În ultima săptămână, în jurul lui Ilie Bolojan s-a mai construit o poveste în afară de cea în care el este reformatorul înfrânt de sistemul dinozaurilor hoți și șobolani. Noua poveste vorbește despre omul Bolojan erou al poporului, Bolojanul victimizat de PSD, pe care poporul îl iubește brusc și necondiționat. Dar, oare, chiar așa stau lucrurile?” (gandul.ro). Un sfârșit de săptămână plăcut!