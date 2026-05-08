Unde mergem?

Vineri 8.5.2026

• „Viva la Musica”: concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumentală, desfășurarea concursului pe secțiuni, Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău – ora 9

• Film – Arco, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• „Carnavalul”: spectacol dedicat copiilor și întregii familii, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 17

• Film – Iepurele: Găină și secretul marmotei, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• „Viva la Musica”: concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumentală, Gala laureaților și Festivitatea de premiere, Sala „Transilvania” – ora 18

• Film – Iron Maiden: Burning Ambition, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Hokum, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Concert: F.O.B. + Treasondom, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 9.5.2026

• Marea Aventură Digitală: Elevii din clasele III-IV și V-VI sunt invitați să participe în echipe și să își testeze abilitățile într-un mod distractiv și educativ, Zalău Value Center – ora 9.30

• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Mortal Kombat II, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Orwell: 2+2=5, Cinematograful Scala – ora 19.45

Duminică 10.5.2026

• Serbarea pastorală „Măsurișul Oilor de la Pria”, invitați speciali: Puiu Codreanu, Deți Iuga, Cosmin Marta, Florica Tomoiagă, Ioan Dordoi și Vasile Coca, loc. Pria – ora 10

• Film – Diavolul se îmbracă de la Prada 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Spuma Party: muzică, lumini, atmosferă incendiară, Wellness Center Fort Silvan, Camăr nr.414/A – ora 15

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Iron Maiden: Burning Ambition, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Hokum, Cinematograful Scala – ora 19.20