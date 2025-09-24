Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„Administrația Trump poartă un război cultural împotriva Europei prin promovarea agresivă a aliaților politici și ideologici ai mișcării MAGA pe continent și prin umilirea publică a UE pe scena mondială, concluzionează un raport comun al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), un think-tank cu sediul la Bruxelles, și al Fundației Culturale Europene din Olanda” (hotnews.ro). Prin urmare, Europa ar fi în război și cu SUA și cu Rusia. Și cu ea însăși. Cristian Pîrvulescu: „În România, spectrul nu este doar al datoriei publice și al deficitului, ci și al «ideologiilor străine», al «dictatului de la Bruxelles» sau al «pericolului demografic». Aceste fantome hrănesc un populism care se prezintă drept vocea majorității, dar care riscă să transforme democrația într-o tiranie spectrală, în care libertatea este sacrificată în numele securității identitare. Fantomele trecutului interbelic, al comunismului și al tranziției postcomuniste continuă să bântuie imaginarul politic românesc, dovedind că nicio majoritate nu este imună la vraja propriilor spectre” (contributors.ro). Și noi suntem în război cu Europa? Oare ne mai pasă de idealurile europene? Poate sunt ciudate aceste întrebări în haosul românesc. Totuși, îmi mai trec prin minte și asemenea interogații. Și într-o cheie mai comică a „Nănașilor”, care întrebau într-un scheci dacă e acasă „lelea Europa”… Tare mi-e ca tirania populistă amintită să nu cucerească definitiv România, și în lipsa unor necesare fundamente culturale în războaiele de astăzi. Oare România e în război pentru ceva? Nu vă grăbiți să răspundeți.