Accident spectaculos! A sărit cu mașina în curtea Ambulanței

În această dimineață, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, în parcarea Ambulanței din Zalău.

O femeie de 74 de ani, din comuna Surduc, în timp ce parca, nu s-ar fi asigurat corespunzător, autoturismul acesteia ajungând peste trei autoturisme staționate într-o parcare situată la un nivel inferior. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

M. S.