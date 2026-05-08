Accident spectaculos! A sărit cu mașina în curtea Ambulanței

În această dimineață, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, în parcarea Ambulanței din Zalău.
O femeie de 74 de ani, din comuna Surduc, în timp ce parca, nu s-ar fi asigurat corespunzător, autoturismul acesteia ajungând peste trei autoturisme staționate într-o parcare situată la un nivel inferior. În urma evenimentului nu au rezultat victime.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
M. S.
