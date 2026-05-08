„Cultură’n Șură” revine în Sălaj

Teatru la firul ierbii – zeci de evenimente care îi vor ține în priză pe sălăjeni în această vară. Nu cred că este cazul să ne mai plângem că în județul nostru nu au loc evenimente. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj anunță că apreciatul proiect cultural „Cultură’n Șură” revine în județul nostru și cuprinde sesiuni de evenimente pentru toate vârstele.

– 8 spectacole dedicate elevilor, urmate de sesiuni de întrebări & răspunsuri la care vor participa artiștii Irina Artenii, Răzvan Omotă, Daniela Purcărea și Florentina Năstase;

– 8 reprezentații ale comediei „Experimentul”, după Ion Băieșu, în regia lui Victor Olăhuț, susținute în spații alternative de joc, în gospodăriile sătenilor și în curțile monumentelor de patrimoniu;

– 8 spectacole pentru preșcolari și școlari de vârstă mică;

– 8 conferințe susținute de un psiholog profesionist pentru cadrele didactice din instituțiile partenere, pe tema bullying-ului.

Prezența Asociației Cultură’n Șură în satele din nordul țării a devenit o constantă așteptată și apreciată de comunitățile din Sălaj. Timp de 13 ani, asociația a adus teatrul profesionist în curțile sătenilor din peste 30 de localități din județ. „Cerere în căsătorie” de Cehov, „Doctor fără voie” de Molière și „Fisura” sălăjeanului Flavius Lucăcel sunt doar câteva din comediile care au stârnit râsul și i-au provocat totodată la reflecție pe spectatorii din mediul rural.

Calendarul evenimentelor poate fi urmărit pe pagina de facebook a asociației Cultură’n Șură:

11 mai ora 11 – Școala Primară Domnin, comuna Someș-Odorhei

12 mai ora 10 – Școala Gimnazială Nr. 1 Gârbou

12 mai ora 13:30 – Școala Gimnazială Nr.1 Bălan

13 mai ora 12 – Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda

Spectacolele vor avea loc în incinta școlilor partenere, iar participarea la spectacol este gratuită pentru toți elevii acestor instituții de învățământ. Fiecare reprezentație va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri în care copiii își vor expune părerile în legătură cu spectacolul proaspăt vizionat și vor avea ocazia să adreseze întrebări actorilor implicați. În esență, teatrul și educația au același nucleu: formarea omului — intelectual, emoțional și social.

Regizorul Victor Olăhuț, inițiatorul proiectului „Cultură’n Șură” este originar din județul Sălaj și a regizat până în prezent 27 de spectacole în teatre din țară și din străinătate, la care se adaugă spectacole de teatru radiofonic și filme de scurt-metraj. Calitățile sale artistice au fost recunoscute de critica de specialitate prin acordarea de premii sau nominalizări, dintre care Premiul Special al Juriului pentru „Realități Absurde” la Festivalul Underground Arad, 2025; „Cel mai bun spectacol” pentru „Șantier” la Festivalul Internațional de Teatru Atelier, 2024; Nominalizare la premiile UNITER, categoria „Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic” pentru spectacolul „Văzduh”, 2023.

Aceste evenimente nu ar putea fi posibile fără susținerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Managerul Daniel Săuca, poet și publicist, a conștientizat impactul pe care teatrul îl poate avea în comunitățile sătești încă de la prima ediție a proiectului. Colaborarea dintre Cultură’n Șură și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a ajuns cu succes la cel de al 14-lea an. Teatrul nu este doar o formă de divertisment, ci și un instrument non-formal de educație, coeziune socială și dezvoltare comunitară. Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația Arhaic, Primăriile și Școlile Gimnaziale din Gârbou, Românași, Creaca, Bălan, Șimleu-Silvaniei, Someș-Odorhei, Bobota, Ileanda.