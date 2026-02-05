Accident la Gâlgău. Un autoturism a intrat într-un gard

Un accident rutier, soldat, din fericire, doar cu pagube materiale, a avut loc miercuri după-amiază în localitatea sălăjeană Gâlgău, pe Drumul Național 1C, eveniment în urma căruia traficul a fost blocat, potrivit datelor emise de Poliția Română.

Un autoturism, la volanul căruia se afla o femeie, a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil. În urma impactului, branșamentul de alimentare cu gaz natural a fost avariat.

Din fericire, nu au existat scurgeri de gaze sau carburanți, după cum au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

De asemenea, nu au fost implicate alte victime, iar femeia aflată la volan a suferit răni în zona capului, însă a refuzat transportul la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Imagine cu rol ilustrativ.