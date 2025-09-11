A fost dată în folosință conducta de aducțiune a apei Cluj – Sălaj

Azi, în județul Cluj a avut loc ceremonia ocazionată de punerea în funcțiune a conductei de aducțiune Cluj – Sălaj, din cadrul contractelor de lucrări CL 1: tronson Cluj – Zalău și CL 2: tronson Zalău – Şimleu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de Compania de Apă Someș SA. Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu.

Valoarea însumată a celor două contracte de lucrări este de peste 457 de milioane de lei. Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj are o lungime totală de 164 de kilometri, parcurgând teritoriul a 20 de unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj, 4 UAT-uri din județul Cluj (Cluj-Napoca, Chinteni, Vultureni, Așchileu) şi 16 UAT-uri din județul Sălaj (Zalău, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei, Jibou, Hida, Dragu, Bălan, Românași, Creaca, Surduc, Someș-Odorhei, Sălățig, Hereclean, Vârşolt, Crasna şi Pericei). Prin realizarea acestei aducțiuni, care asigură transportul apei provenite din sursa Tarnița către o parte din localitățile județului Cluj și majoritatea localităților din județul Sălaj, se asigură funizarea de apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, la peste 230.000 de locuitori, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea gradului de sănătate a populației. Reamintim că Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD, care acoperă perioada de programare 2021-2027, este numele sub care continuă şi vor fi finalizate investițiile cofinanțate de Uniunea Europeană, demarate de Compania de Apă Someș începând cu anul 2019, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020. Valoarea totală a Proiectului este de 1.914.685.830,02 lei (fără TVA). Structura finanțării este asigurată astfel: 87,15% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale, iar diferența de 12,85% este suportată de Compania de Apă Someș S.A. (6%) şi din bugetul de stat (6,85%). Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populației în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori.