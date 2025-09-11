Gastronomul Mircea Groza, invitat la „Taste of Transylvania”, un important festival gastronomic

Zilele trecute, în Harghita s-a desfășurat „Taste of Transylvania”, un festival dedicat gastronomiei tradiționale din Ardeal. Printre invitații speciali ai acestui eveniment s-a numărat și gastronomul sălăjean Mircea Groza, care a povestit despre festival că nu a avut în prim plan doar mâncarea, ci și a fost vorba și despre prietenie, hărnicie, cultură, organizare și curățenie, despre literatură, muzică de calitate, despre întâlnirea dintre tradiție și inovație în arta culinară, despre bucuria de a fi împreună cu vechi prieteni și de a lega noi prietenii, despre vin bun și pălincă bună, despre oameni buni și peisaje încântătoare, despre cinste și corectitudine, despre bucurii și veselie, despre arome și experiențe noi. „Am mai fost la multe festivaluri dar ceea ce se întâmplă la Skanzen este cu totul altceva. Poate doar festivalul Zilele Nordului de la Darabani (unde creatorul și organizatorul este Ștefan Teișanu) mi-a lăsat, la fel, impresii deosebite. Ce ar însemna să fie o replică a acestui fel de festival în fiecare județ? Cât ar fi de complicat ca instituțiile locale să renunțe la acele prăfuite și costisitoare <<zile ale orașului>> care sunt departe de a promova calitatea, cultura, tradițiile, chiar și civilizația? Acel gen de manifestări creează mult disconfort și blochează pentru câteva zile activitatea cotidiană a localităților. De multe ori auzi justificări din partea unor organizatori, a unor televiziuni sau din partea presei cum că <<dăm ceea ce cere publicul>>. Aceasta e o mare manipulare, totul a devenit comercial, totul este <<despre bani>>, bani obținuți fără profesionalism și asta este adevărata problemă. Aceste manifestări conțin puține elemente de educație, predomină kitsch-ul și tarabe cu conținut îndoielnic, departe de civilizație. La Gyimesi Skanzen organizarea a fost perfectă. Au fost în 4 zile aproape 11.000 de vizitatori. Intrarea s-a făcut cu perceperea unor taxe accesibile doritorilor. Organizarea întregului festival a fost asigurată de 707 persoane – staff, subcontractanți. Închei adresând felicitări și mulțumiri celor care au gândit și au reușit să facă un festival de mare calitate, lui Adorjan Trucza, visătorul festivalului gastronomic și echipei de profesioniști din jurul lui”, a mai spus Mircea Groza.

Sursa foto> Mircea Groza