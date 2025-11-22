Zalăul și orașul Șimleu Silvaniei, în topul UAT-urilor sălăjene privind proiectele finanțate prin PNRR

O platformă oficială a fost lansată, destinată monitorizării proiectelor din România finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat joi, în urma ședinței de Guvern, platforma așteptată atât la nivel guvernamental, cât și de societate pentru creșterea transparenței.

Toate acestea sunt puse la dispoziție pe site-ul ministerului. Platforma, intitulată „Tabloul de Bord PNRR”, oferă detalii privind proiectele ce beneficiază de fonduri europene prin PNRR și reprezintă o premieră în administrația românească.

Pîslaru a transmis că România a ajuns deja la aproape 9 miliarde de euro cheltuiți, iar până la finele anului 2025 suma va ajunge cel mai probabil la 10 miliarde. Orice persoană poate selecta o categorie și poate urmări în timp real investițiile prin PNRR.

Cum stă Sălajul?

Fiecare UAT din județ are în derulare proiecte prin PNRR. În total, la nivelul Sălajului, sunt prevăzute 418 investiții. Clasamentul localităților este condus de municipiul Zalău, cu 57 de proiecte în valoare estimată de 46,3 milioane de euro, urmat de Șimleu Silvaniei, cu 22 de proiecte în valoare de 11,92 milioane de euro, și comuna Șărmășag, cu 21 de proiecte în valoare de 20,61 milioane de euro.

În ceea ce privește principalele componente finanțate, Fondul Local presupune proiecte în valoare de 48,34 milioane de euro, repartizate în 104 investiții, Educația implică 176 de proiecte, în valoare totală de 31,95 milioane de euro, iar Valul Renovării prevede 27 de proiecte, cu o valoare a finanțărilor de 27,92 milioane de euro.

Mai mult, Sălajul se situează pe locul 33 la nivelul județelor din România în ceea ce privește sumele alocate pentru proiectele prin PNRR, valoarea totală depășind 149 de milioane de euro.