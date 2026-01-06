Alocațiile pentru copii rămân înghețate pentru al doilea an la rând

Pentru al doilea an consecutiv, alocația de stat pentru copii rămâne înghețată, deși legea prevede indexarea anuală în funcție de rata medie a inflației. Potrivit edupedu.ro, după ce indexarea aferentă anului trecut a fost blocată prin „Ordonanța trenuleț”, majorarea prevăzută pentru acest an este anulată de Legea Bolojan, ceea ce menține cuantumul alocațiilor la nivelul lunii decembrie 2025, adică identic cu cel din decembrie 2024.

În prezent, alocația este de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta de peste doi ani și de 719 lei pentru copiii sub doi ani sau pentru cei cu dizabilități. Blocarea indexării a generat o pierdere de peste 10%, reprezentând rata inflației din 2023, care ar fi trebuit să ridice cuantumul de la 292 la peste 322 de lei. Neaplicarea acestei indexări a însemnat o pierdere de aproximativ 30,37 lei pe lună în 2025, adică în jur de 364 de lei pentru fiecare copil pe parcursul întregului an.

Indicii oficiali de inflație sunt de 10,4% pentru anul 2023 și de 5,6% pentru anul 2024, valori care ar fi trebuit folosite pentru indexările aplicabile în 2025 și 2026.

În total, pentru copiii cu vârsta de peste doi ani, pierderea cumulată din cei doi ani ajunge la aproximativ 945 de lei pentru fiecare copil, ca urmare a celor două indexări neaplicate consecutiv. Pentru copiii sub doi ani sau pentru cei cu dizabilități, pierderile sunt considerabil mai mari, având în vedere cuantumul superior al alocațiilor.

Aceste sume reprezintă bani care ar fi trebuit acordați „din oficiu”. Fondurile au fost blocate prin intervenții succesive ale guvernelor Ciolacu și Bolojan, sub pretextul măsurilor de austeritate, potrivit sursei citate.