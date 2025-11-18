Vești importante despre bursele elevilor sălăjeni

Vești bune pentru elevii sălăjeni, beneficiari ai burselor școlare din acest an. Prima plată a sumelor de bani, aferente anului școlar în curs, va avea loc în 20 noiembrie. Bursele de merit vor fi de 700 de lei, cele tehnologice de 467 de lei, iar bursa socială, cu caracter fix, ajunge la 300 de lei.

Bursa de merit, în valoare totală de 450 de lei lunar, ar urma să ajungă la 348 de lei pentru luna septembrie a acestui an, când elevii au fost prezenți la cursuri 22 de zile lucrătoare și au avut parte de cinci zile de vacanță. Mai mult, pentru luna trecută, elevii ar urma să primească suma de 352 de lei, având în vedere cele 23 de zile de școală și cele cinci zile de vacanță.

Cât despre banii alocați prin bursele tehnologice, elevii vor primi circa 232 de lei pentru luna septembrie, respectiv 235 de lei pentru octombrie, potrivit edupedu.ro. În ceea ce privește sumele integrale, în luna noiembrie va fi alocată suma intactă, deoarece calendarul anului școlar nu prevede nicio zi de vacanță.

În acest an, bursele vor fi virate în fiecare dată de 20 a lunii, iar sumele de bani vor fi aferente lunii precedente. În cazul elevilor sălăjeni, banii vor fi virați unităților de învățământ prin Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. În situația în care data de 20 nu este o zi lucrătoare, bursele vor fi furnizate la o dată anterioară.

Carduri educaționale pentru elevii sălăjeni

Pe lângă burse, mii de elevi din județ sunt beneficiari ai cardurilor educaționale. Pentru anul școlar în curs au fost depuse aproximativ 13.500 de solicitări, iar majoritatea dintre ele provin de la elevii care au beneficiat și în anii precedenți de acest sprijin financiar.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, anul acesta sunt eligibili peste 12.600 de preșcolari și elevi, iar dintre aceștia, 2.000 vor primi carduri noi. Scopul acestor carduri îl reprezintă sprijinirea elevilor vulnerabili pentru achiziționarea de rechizite și alte produse necesare frecventării școlii și grădiniței.