Tenaris, compania care operează fabrica de țevi din Zalău, își extinde operațiunile în România

Tenaris, ce operează și fabrica de țevi Silcotub din Zalău, a anunțat vineri că a încheiat un acord definitiv pentru achiziționarea, de la GLGH Steel, LLC, o companie cu sediul în SUA, a 100% din capitalul social al Artrom Steel Tubes S.A., producător român de oțel și țevi fără sudură din oțel, pentru un preț total de achiziție de 86 milioane de euro, pe bază fără numerar și fără datorii, incluzând un nivel normalizat al capitalului de lucru. Tranzacția este supusă condițiilor obișnuite de reglementare, inclusiv aprobării autorităților de concurență ale Uniunii Europene și aprobărilor guvernului României. Finalizarea tranzacției este estimată pentru trimestrul al patrulea al anului 2026.

Artrom Steel Tubes S.A. este un producător român de oțel și țevi fără sudură din oțel, având o capacitate anuală de producție a oțelului de aproximativ 450.000 de tone metrice la fabrica sa din Reșița și o capacitate de laminare a țevilor fără sudură de până la 200.000 de tone metrice la unitatea din Slatina. Se așteaptă ca achiziția să extindă gama de produse industriale din țevi și amprenta de producție a Tenaris, consolidând capacitatea companiei de a deservi clienții din segmentul industrial european.

Tenaris este unul dintre cei mai mari furnizori globali de țevi din oțel și servicii conexe pentru industria energetică mondială și alte aplicații industriale, iar la ora actuală compania operează mai multe fabrici în România prin TenarisSilcotub, printre care și fabrica de țevi din Zalău sau oțelăria de la Călărași.