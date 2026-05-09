Sălajul, împărțit între opoziție și guvernare

Formarea unui nou guvern pare o provocare. Odată cu declanșarea și adoptarea moțiunii, USR se poziționează ferm împotriva unui nou guvern alături de social-democrați, asemenea PNL, unde apele s-au rupt imediat după demiterea Executivului. Există, totuși, voci în partid care susțin o nouă coaliție alături de formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

Nu știm dacă o nouă horă se va încinge la Palatul Victoria în aceeași formulă ca în ultimul aproape un an, dar cert este că PNL-ul condus de Ilie Bolojan se arată mai mult ca oricând doritor să treacă în opoziție. PSD încearcă să convingă o parte din PNL să se alăture unei noi coaliții, iar dacă nu reușește, sub îndrumarea calmă a lui Nicușor Dan, președintele României, o variantă ar fi cu PSD și UDMR, care ar putea forma un guvern minoritar, potrivit HotNews.ro.

Ce susțin liberalii sălăjeni?

Pe scurt, PNL și USR refuză să mai colaboreze cu PSD pentru că a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. PSD vrea să refacă coaliția cu liberalii, dar fără Bolojan. UDMR insistă pentru revenirea la masa discuțiilor. Toată lumea exclude din calcule AUR, potrivit sursei citate.

În PNL există mai mulți liberali din teriotriu care susțin intrarea la guvernare, în ciuda votului de marți seară, când Rezoluția PNL a fost citită de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În același timp, din cei 54 de lideri PNL prezenți la BPN-ul extins, 50 au decis intrarea în opoziție, iar patru nu și-au exprimat votul.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți seară, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că PNL „va lucra pentru a face un pol de dezvoltare”, dar va face asta din opoziție. La ședința BPN-ului extins al PNL au participat atât grupurile parlamentare, cât și primarii PNL de municipii reședință de județ și președinții de consilii județene.

Dintre cei prezenți marți s-a numărat și liberalul sălăjean Cristian Mihai Lazăr, prezent la conferința de presă organizată după ședința liberalilor, care a durat aproape cinci ore. Actualmente președinte interimar al PNL Sălaj, acesta este de partea premierului demis și susține trecerea în opoziție.

La polul opus, mai mulți liberali, printre care și deputatul sălăjean Lucian Bode, alături de mai mulți deputați liberali și europarlamentarul Rareș Bogdan, sunt în favoarea formării unei noi coaliții cu PSD. Social-democrații vor refacerea coaliției din care făceau parte alături de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, dar fără Ilie Bolojan, potrivit HotNews.

Alianță PNL – USR

Ilie Bolojan, liderul PNL, și Dominic Fritz, liderul USR, au anunțat că fac front comun, iar astfel cele două partide ar avea cel mai mare număr de parlamentari. Surse politice susțin că nu există varianta unei fuziuni oficiale între cele două grupuri parlamentare.

