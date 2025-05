Se poate evita creșterea de impozite și taxe?

Greu de crezut, având în vedere deficitul bugetar foarte mare pe care-l are România, pe de o parte, precum și angajamentele de securitate pe care ni le-am luat recent, necesare de altfel, pe de altă parte, ceea ce pune presiune suplimentară pe buget. Veștile care vin dinspre guvernanți, vezi declarațiile ministrului fondurilor europene, precum și dinspre administrația prezidențială sunt contradictorii: ministrul fondurilor europene ne spune că se va face o reformă fiscală, așa cum se prevede în PNRR, ceea ce tradus înseamnă, printre altele, o creștere a impozitelor și taxelor, pe când președintele nou ales declară că nu se dorește acest lucru. Ei bine, aici este o nuanță: nu se dorește! Dar oare este posibilă și această variantă?

Specialiștii în economie, în unanimitate din câte am citit eu, spun că nu este posibilă această variantă, de menținere a impozitelor și taxelor care sunt în vigoare în acest moment, pentru că deficitul nu poate fi redus doar prin tăierea de cheltuieli, este necesară o majorare a impozitelor și a taxelor. În această situație, toată lumea, populație și mediu de afaceri, este în expectativă, așteaptă să vadă care vor fi măsurile ce vor fi luate de noul guvern care se va constitui, numai că acest lucru va dura câteva săptămâni, iar economia are de suferit, implicit cetățeanul de rând. Acestea sunt veștile rele. Veștile bune sunt că rezultatul alegerilor din 18 mai a adus încredere în bursa de valori, care și-a revenit după șocul de după turul I al alegerilor prezidențiale și a demisiei prim-ministrului, leul, de asemenea, s-a stabilizat, deocamdată, deși nu vom mai vedea un curs de sub 5 lei/euro, dar ce este foarte important, se vede o dorință din partea noului președinte de a rezolva într-un mod sănătos problema deficitului bugetar.

Mă refer aici la faptul că, din ceea ce am înțeles eu, în pașii care vor urma pentru a reduce deficitul bugetar se va începe cu reducerea reală a cheltuielilor inutile, ineficiente, abia după aceea se are în vedere o creștere a veniturilor bugetare prin majorări de impozite și taxe. Nu cred că impozitele și taxele vor rămâne nemodificate, deși este de dorit, dar nu este totuna cu cât se majorează, care sunt cele afectate de majorare etc. Iar faptul că mai întăi se vor eficientiza cheltuielile, apoi se va lua în calcul, dacă este necesar, ideea de majorări, este o veste bună. De unde trebuie să înceapă analiza cheltuielilor? În opinia noastră, acest lucru trebuie să înceapă de la o reașezare a personalului din instituțiile centrale și locale, de la necesitatea efectuării unor cheltuieli curente, vezi panseluțele, iepurașii etc. și de investiții, oricât ne-am dori investiții, dar cel mai mult trebuie eliminate găurile negre care înghit fonduri cu nemiluita: companii de stat neprofitabile, agenții de stat de care vrei și nu vrei, una mai inutilă decât alta, dar și personal inutil din companii de stat profitabile de altfel, dar care funcționează în domenii strategice, profitabile din start, vezi cele din energie, care sub masca profitabilității sunt căpușate de către personal inutil.

Iar Nicușor Dan a demonstrat că acest lucru se poate, atunci când venind la conducerea primăriei București a reușit să echilibreze un buget care era total dezechilibrat, cu datorii mari, de fapt primăria era în pragul falimentului, a reușit să stopeze hemoragia provocată și de cele peste 20 de companii înființate de către predecesoarea sa la conducerea Bucureștiului, desființându-le, prin urmare este posibil ca printr-o gospodărire eficientă să avem un buget echilibrat. Sigur, au fost și majorări de impozite și taxe, de exemplu impozitele și taxele pe proprietate se majorează automat cu rata inflației anuale, conform legii, dar cetățenii înțeleg aceste lucruri dacă ele sunt făcute onest. De aceea, am încredere că România va trece și acest hop, care nu va fi deloc ușor, odată ce încrederea cetățenilor va fi recâștigată, iar premisele și persoanele președintelui și a viitorului prim-ministru care se vehiculează tot mai des în spațiul public, respectiv Ilie Bolojan, ne dau speranțe.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro