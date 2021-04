Sălajul – un județ de top. Peste 96 la sută din autoturismele înmatriculate sunt la “mâna a doua”

Sălăjenii preferă autoturismele second hand, iar la nivel național ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește achiziția de mașini la “mâna a două”. Cel puțin asta reiese din datele oficiale puse la dispoziție de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), valabile pentru cea de a două jumătate a anului trecut. Pandemia decretată în primăvara anului 2020 a afectat implicit toate sectoarele economiei, inclusiv domeniul auto. Astfel, începând cu a doua jumătate a anului 2020, odată cu ridicarea stării de urgență, românii au început să achiziționeze autoturisme și implicit să le înmatriculeze. Conform DRPCIV, cea de a două jumătate a anului trecut a fost o perioadă în care a predominat înatricularea autoturismelor second-hand în proporție de 72,28 la sută la nivel național, iar județul cu cele mai multe mașini la mâna doua înmatriculate a fost Sălajul. Aici, 96,08 la sută din mașinile înmatriculate au fost second hand și 3,92 la sută au fost mașini noi. În topul județelor cu cele mai multe mașini second hand înmatriculate se mai află: Botoșani – 92,79 la sută – mașini second-hand și 7,21 la sută – mașini noi; Mehedinți – 91,17 la sută – mașini second-hand și 8,82 la sută – mașini noi, respectiv Bistrița Năsăud – 92,01 la sută – mașini second-hand și 7.99 la sută – mașini noi. La polul opus se află județele: Constanța – 29,07 la sută – mașini noi și 70,93 la sută mașini – second-hand, Argeș – 37,71 la sută – mașini noi, 62.29 la sută mașini – second-hand; Ilfov – 44,63 la sută – mașini noi, 55,37 la sută mașini – second-hand și București – 69,53 la sută – mașini noi și 30,47 la sută – mașini second-hand. În cea de a două jumătate a anului trecut, cele mai multe mașini au fost înmatriculate în municipiul București (52,792) și în județele: Cluj – 10,299, Timiș -10,060 și Suceava – 9,953, iar cele mai puține în Călărași – 1,704, Tulcea – 1,865, Giurgiu – 1,924 și Ialomița – 2,250.

Volkswagen, BMW și Audi – topul preferințelor

Clasamentul mărcilor înmatriculate evidențiază preferințele șoferilor români pentru mașinile nemțești, iar în top se regăsesc: Volkswagen (VW), BMW, Audi, Opel și Mercedes, urmate de autoturismele Dacia – fabricate în România și Maroc, Ford – fabricate în Germania și România. Mărcile franceze reprezentative pe piața românească din a doua jumătate a anului trecut sunt Renault (14,614 unități) și Peugeot (6,208 unități), urmate de Citroen cu doar 3,672 de autoturisme înmatriculate. Autoturismele asiatice sunt slab reprezentative în clasamente, unde se remarcă doar Toyota (6,922) și Hyundai (6,265), urmate de Suzuki cu 5,835 de autoturisme înmatriculate. Volkswagen este lidel absolut pe piața auto din România în ceea ce privește numărul de unități vândute și înmatriculate. Aceasta este urmată la mare distanță de Dacia (30,148), BMW (21,516) și Audi (20,754). În aceeași ordine de idei, clasamentul mărcilor în toate județele este dominat de Volkswagen. Excepție fac județul Argeș și municipiul București. Audi este doua cea mai prezentă în topurile județene, ocupând locul doi în 13 județe și locul trei în zece, printre care: Arad, Caraș-Severin, Iași, Gorj, Galați). De asemenea, inserția automobilelor BMW este predominantă în special în județele sudice unde ocupă majoritatea locuri de frunte în clasament, iar în restul țării numărul foarte mare de înmatriculări BMW au fost în județele: Botoșani, Suceava, Cluj, Sălaj, Galați și Timiș.