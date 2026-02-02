„Teatru la firul ierbii”, proiect derulat în Sălaj pentru combaterea bullyingului

Asociația „Cultură’n Șură” anunță implementarea proiectului „Teatru la firul ierbii”, începând cu prima zi a lunii martie. Un număr de opt comunități rurale sălăjene vor avea parte de teatru accesibil și frecventabil, acesta fiind, de altfel, scopul asociației încă de la înființare și până în prezent. Cu atât mai mult, proiectul vizează categoriile de public care nu au acces facil și imediat la spectacole de teatru.

Teatrul este o formă de divertisment, dar și de educație non-formală, care aduce laolaltă grupuri de oameni și încurajează socializarea, dialogul și schimbul de idei. Totodată, comedia bună nu doar că aduce zâmbete, ci și dezbate idei într-o manieră ludică, ridicând, măcar pentru o vreme, povara vieții de zi cu zi de pe umerii spectatorilor. De asemenea, spectacolele de teatru pentru copii reprezintă o ocazie excelentă de întâlnire în grup și contribuie la dezvoltarea atenției, empatiei și spiritului critic.

Bullyingul, un fenomen frecvent în societate

Bullyingul este un fenomen tot mai des întâlnit în societatea românească, iar proiectul își propune să acopere un vid lăsat în urmă de cei responsabili pentru gestionarea și diminuarea acestuia. Dincolo de reprezentațiile teatrale dedicate copiilor și adulților, organizatorii anunță și o abordare a unei teme importante și stringente: bullyingul, sau hărțuirea elevilor vulnerabili.

La nivel național, patru din cinci copii admit că au fost martori la scene de bullying, în vreme ce unul din doi a fost ținta unor comportamente de hărțuire, toate acestea fiind raportate în mediul școlar.

Conștientizare și prevenire

Organizația Mondială a Sănătății consideră bullyingul, alături de abuzul în familie, unul dintre factorii de risc pentru sănătatea mintală a copiilor și pentru apariția comportamentelor suicidare în rândul adolescenților. În acest context, creșterea gradului de conștientizare asupra fenomenului, precum și abilitarea membrilor comunității școlare de a identifica și preveni situațiile de bullying, sunt extrem de importante.

Teatru cu iz educațional în comunitățile rurale

„Cultură’n Șură”, inițiatorul acestui proiect, anunță că scopul propus include și o componentă educațională. Spectacolele susținute în școli vor avea ca temă centrală bullyingul și vor fi însoțite de sesiuni de tip Q&A, în cadrul cărora elevii și cadrele didactice vor fi invitați să dezbată tema propusă alături de actori. Subiectul va fi aprofundat și în cadrul unor conferințe dedicate profesorilor, susținute de psihologul Bianca Lateș.

„Este important să recunoaștem acest fenomen și să căpătăm cunoștințele necesare pentru a-l opri. Este în joc prezentul și viitorul copiilor noștri, pentru care putem construi o lume mai bună, începând de azi. Ceea ce putem face noi este, poate, o picătură într-un pahar cu apă, dar acestea sunt instrumentele de care dispunem și suntem gata să le punem la dispoziția dumneavoastră. Vă așteptăm la teatru!”, transmit organizatorii.

Partener principal al proiectului este Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar partenerii inițiativei sunt Asociația Arhaic -Ambulanța pentru Monumente Sălaj și școlile gimnaziale din localitățile sălăjene Gârbou, Românași, Creaca, Bălan, Șimleu Silvaniei, Someș-Odorhei și Bobota.

„Teatru la firul ierbii” este un proiect cofinanțat de AFCN.