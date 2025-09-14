Sălajul este fruntaș la reciclarea deșeurilor municipale

Sălajul se numără printre județele fruntașe la reciclarea deșeurilor municipale, la o distanță considerabilă de majoritatea celorlalte. Deși România rămâne are una dintre cele mai mici rate de reciclare la nivel european, în plan intern Sălajul și Tulcea se apropie de pragul de 50% și sunt singurele județe care depășesc 40% rată de reciclare, potrivit datelor publicate de Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) și citate de zf.ro.

Cu atât mai mult, Sălajul se află printre puținele județe care se apropie de obiectivul european de 60% grad de reciclare a deșeurilor municipale, țintă stabilită pentru anul 2030. Pentru anul trecut, rata în județ era de 47,8%.

Discrepanțele sunt mari de la un județ la altul. În 2024, România a colectat peste 5,5 milioane de tone de deșeuri municipale, dintre care aproximativ 75% au ajuns la gropile de gunoi. La un calcul, fiecare cetățean a aruncat la gunoi o cantiate de aproximativ 290 de kilograme, iar dintre acestea, doar 40 au ajuns să fie reciclate.

Dacă în Sălaj și Tulcea rata de reciclare depășește 40%, în județe precum Constanța, Botoșani sau Brăila, peste 95% din deșeurile generate ajung la gropile de gunoi și nu sunt reciclate.