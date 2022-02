Să ne aşteptăm la o criză financiară?

Alexandru Tamba

În cartea lor ,,De data asta este altfel”, Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff fac o cercetare empirică de mare valoare în ceea ce privește istoria crizelor financiare pe parcursul a aproximativ 800 de ani. În această cercetare, autorii încearcă să stabilească și un tipar care să anticipeze, oarecum, crizele financiare care ar putea să urmeze în viitor. Printre factorii determinanți în declanșarea crizelor finaciare sunt enumerați: evoluția prețurilor la imobiliare, deficitele de cont curent, creșterea gradului de îndatorare, atât pe extern, cât și pe intern, evoluția inflației, crizele bancare și cele valutare etc.

Având în vedere acești indicatori și văzând ceea ce se întâmplă astăzi în România, observăm că există mari șanse să intrăm într-o criză financiară. Mai mult decât atât, creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale ar putea să ne ducă și la o recesiune economică care ar adânci acestă eventuală criză financiară. Toate acestea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru factorii decidenți, care ar trebui să ia măsuri urgente, dacă nu cumva este prea târziu.

Măsurile care trebuie luate să nu fie prociclice, care adâncesc criza. Spun acest lucru, pentru că am văzut că în spațiul public se vine cu tot felul de idei de creștere sau chiar de introducere a noi impozite, în condițiile în care ne asteptăm chiar și la recesiune, așa cum spun mai sus, în loc să astupăm găurile prin care se scurg atâtea fonduri de la bugetul de stat. Mă refer la cheltuieli ineficente, inoportune etc.