S-au scumpit călătoriile cu trenul

Biletele de tren sunt mai scumpe începând de duminică, 14 decembrie, iar călătorii vor achita cu până la 10% mai mult pentru a se deplasa cu aceste mijloace de transport.

În acest an, costurile au suferit o altă majorare în parcursul verii, la sfârșitul lunii iulie, iar în ultima lună a anului precedent, prețurile au avut parte de o altă creștere, în raport cu inflația.

Majorarea din 2025 a avut loc odată cu creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar cea de acum va fi aplicată ca urmare a inflației și a modificărilor fiscale.

Potrivit CFR Călători, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este intituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației, majorare aplicată tuturor transportatorilor feroviari de călători din România.

Modificarea tarifelor la calătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie 2025.

Dacă zilele trecute, o călătorie pe ruta Zalău Nord – Jibou îi costa pe călători 6,50 lei, pentru un adult la clasa a doua, în urma actualizării tarifelor aplicate începând din 14 decembrie, călătorii plătesc 7 lei, având în vedere majorarea costurilor.

În cifre, biletul de tren costă mai mult cu 0,50 lei.